BIOGRAFIE

Name: Michel Bergmann

Geboren 1945 in Basel.

Werdegang: Michel Bergmann studierte von 1963 bis 1965 Soziologie in Frankfurt. Er volontierte von 1965 bis 1967 bei der "Frankfurter Rundschau" und arbeitete danach als freier Journalist. Mehr aber zog es ihn zum Film. Er wird Regisseur, Produzent und vor allem Autor von Drehbüchern. Etwa für Kinofilme wie "Otto – der Katastrofenfilm" oder für TV-Serien wie "Hagedorns Tochter" oder "Polizeiruf 110". Mit der Roman-Trilogie "Die Teilacher" tritt Bergmann 2010 auch als Schriftsteller in Erscheinung. In den Büchern spiegelt sich sein eigenes Erleben, denn er erzählt vom jüdischen Leben in Frankfurt nach dem Krieg. Er liefert auch das Drehbuch für die Verfilmung, die 2017 unter dem Titel "Es war einmal in Deutschland …" auf den Internationalen Filmfestspielen in Berlin Premiere feiert. 2021 erscheint der erste Teil seiner Krimireihe "Der Rabbi und der Kommissar – du sollst nicht morden".

Aktuell: "Mameleben oder das gestohlene Glück", Diogenes, 256 Seiten, 25 Euro.

Privat: Michel Bergmann lebt mit seiner Frau Anke in Berlin und Werder.