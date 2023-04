Name: Mark Mahoney

Geboren 1957 in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts.

Werdegang: Nach einem kurzen Zwischenspiel an der Schule des Museum of Fine Arts in Boston wurde Mahoney Tätowierer. In seinem Tattoo-Studio am Sunset Boulevard in Hollywood, dem "Shamrock Social Club", tätowiert er Stars wie Lady Gaga, David Beckham, Rihanna, Mickey Rourke und Angelina Jolie.

Sonstiges: Mahoney hat an mehreren Musikvideos mit Lana Del Rey mitgewirkt, ebenso an zwei Spielfilmen ("Blutsbande", 2013, und "Schwarze Messe", 2015).

Privat: Mark Mahoney ist verheiratet und lebt in Pasadena. teu