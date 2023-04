Angreifer Fischbuch kommt aus Düsseldorf

Mannheim. (dpa/lsw) Die Adler Mannheim haben zur kommenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den Nationalstürmer Daniel Fischbuch verpflichtet. Der 29-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Düsseldorfer EG und unterschreibt in Mannheim einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2025, teilten die Kurpfälzer am Dienstag mit. Fischbuch spielte in der DEL auch schon für die Eisbären Berlin und die Nürnberg Ice Tigers und erzielte in 574 Partien im Eishockey-Oberhaus 105 Tore.

"Daniel ist läuferisch sehr stark, verfügt über einen guten und platzierten Schuss und hat gezeigt, dass er unter anderem auch das Powerplay an der blauen Linie steuern kann", sagte der Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara. In seiner Jugend spielte der gebürtige Baden-Württemberger Fischbuch auch schon zwei Jahre für die Mannheimer.