Am Zuckerhut

Anreise: Lufthansa fliegt seit einem Jahr direkt von München nach Riode Janeiro. Im Mai kostet der günstigste Flug 967 Euro.

Unterkunft: In Rio gibt es die unterschiedlichsten Unterkunftsmöglichkeiten – auch in Favelas etwa über AirBnB. Und natürlich in teuren Strandhotels wie dem Fairmont an der Copacabana, Avenida Atlantica 4240, DZ ab 313 Euro: www.fairmont.de/copacabana-rio

Unbedingt anschauen: Die Zahnradbahn zur Christusstatue auf dem Corcovado kostet unter der Woche 18,50 Euro, an Wochenenden 22 Euro. Für die Seilbahn auf den Zuckerhut zahlt man rund 27 Euro; wer die üblichen Warteschlangen umgehen möchte, zahlt für den "Fast Pass" knapp 40 Euro.

Rios üppige Natur kann man im Jardim Botanico für schlappe 2,65 Euro genießen. Im Museum der Zukunft kostet der Eintritt sechs Euro: www.museudoamanha.org.br

Und die moderne Kunst im MAC besichtigen kann man für zwölf Euro.

Währung: Die brasilianische Währung sind Reais. Derzeit (Stand März 2023) bekommt man für einen Euro 5,60 Reais.

Weitere Infos: www.riodejaneiro.com