Aktivitäten

Besuch der Altstadt Hall in Tirol: Hall in Tirol lockt mit seinem großen, historischen Zentrum und dem Areal der Burg Hasegg mit dem Münzerturm. Die hübschen Bauten zeugen vom frühen Wohlstand, denn Hall wurde im Mittelalter durch die Salzgewinnung zum bedeutendsten Wirtschaftsstandort Nordtirols. Sehenswert ist auch das Münzmuseum, denn 1486 wurde in Hall der weltweit erste Taler geprägt: www.hall-in-tirol.at

Zirbenweg und Glungezer Kugelwald: Einer der größten Zirbenbestände Europas liegt mitten in der Region Hall-Wattens am Glungezer. Hier an der Waldgrenze ist der Baumbestand licht, die älteste Zirbe am "Ampasser Kessel" ist über 700 Jahre alt. Einen Ausflug lohnt der aussichtsreiche Zirbenweg, der über gut sieben Kilometer auf 2000 Metern Höhe vom Patscherkofel zur Tulfeinalm führt. Die Bergerlebniswelt Kugelwald am Glungezer mit ihrer weltweit einzigartigen Zirbenholz-Kugelbahn in freier Natur lädt zu Bewegung und kreativem Gestalten ein: www.kugelwald.at

Swarovski Kristallwelten: Daniel Swarovski gründete 1895 sein Unternehmen für geschliffenes Kristall in Wattens, Tirol. Zum 100. Jubiläum wurden die Swarovski Kristallwelten eröffnet. Ursprünglich konzipiert vom Multimediakünstler André Heller haben berühmte Namen aus Kunst und Design hier Kristall auf ihre eigene Art interpretiert: www.kristallwelten.swarovski.com