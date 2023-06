49-Euro-Ticket

Mit der Bahn durchs Land

(gin). Der erste Monat mit dem Deutschlandticket ist vorbei, die Bilanz lässt sich sehen. Rund sieben Millionen Abos für den ÖPNV zu 49 Euro hat der Verband der Verkehrsunternehmen bislang verzeichnet. Doch nicht nur Pendler auf dem Weg zur Arbeit profitieren von dem neuen Angebot – auch Urlaube lassen sich damit kostengünstig planen. Ob Städtetrip, eine Reise in und durch die Berge oder die kleine Auszeit an der Küste: Dem individuellen Bedürfnis nach einem Tapetenwechsel sind lediglich Grenzen innerhalb des eigenen Landes gesetzt. Und selbst da gibt es Ausnahmen. Wer also gewillt ist, auch mal langsamer ans eigentliche Ziel zu kommen – oder gar den Weg zum Ziel zu machen –, dem bieten sich zahlreiche Optionen, so klimaneutral wie möglich, die Heimat zu erkunden. Ein paar besonders lohnenswerte Fleckchen, ob weithin bekannt oder Geheimtipp, hat die RNZ für ihre Leserinnen und Leser zusammengetragen – und wünscht eine gute Fahrt.