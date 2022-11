Der Gewerbeverein Osterburken veranstaltet auch in diesem Jahr seine "Glücksschein-Aktion", die von den Mitgliedsfirmen des Vereins unterstützt wird. Die Aktion ist bereits gestartet. Bei jedem Einkauf in der Römerstadt gibt es sogenannte "Glücksscheine". Mit ein wenig Glück kann man bereits bei der ersten öffentlichen Ziehung am Sonntag, 11. Dezember, um 16.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt einen Einkaufsgutschein erhalten. Zu gewinnen gibt es einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro, zwei mit 100 Euro, drei im Wert von 50 Euro, 12 mit 25 Euro und 16 Einkaufsgutscheine im Wert von zehn Euro. Die zweite Auslosung der Aktion "Weihnachtliches Osterburken 2022" findet am Donnerstag, 29. Dezember, um 18 Uhr in der Volksbank Kirnau statt.

Die Gewinne sind nur bei den beteiligten Firmen einzulösen. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Am Dienstag, 6. Dezember, kommt der Nikolaus von 15.30 bis 17 Uhr in die Friedrich- und Bahnhofstraße und wird dort kleine Geschenke an die Kinder verteilen. F