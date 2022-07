3 mal 2 Karten zu gewinnen

oka. Die Redakteure des Magazins "Stern" witterten 1983 den großen Knüller, als ihnen Konrad Kujau die Hitler-Tagebücher anbot. Doch sie stellten sich als Fälschung heraus, was einen handfesten Medien-Skandal zur Folge hatte. Helmut Dietl machte aus dem Stoff den Kultfilm "Schtonk" mit Götz George und Uwe Ochsenknecht. Die Bühnenversion zeigt das Ensemble der Freilichtbühne (Kirchwaldstraße 10 in der Gartenstadt) noch bis 13. August immer freitags und samstags um 20 Uhr.

Tickets gibt es mittwochs von 11 bis 12 Uhr und von 18.30 bis 20 Uhr am Kartenhaus sowie jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Es ist aber auch eine Bestellung per Telefon unter 0621/76 28 100 oder per E-Mail an tickets@flbmannheim.de möglich.

Karten gibt es aber auch mit etwas Glück an diesem Freitag am Telefon: Um 16 Uhr verlost die RNZ für die Aufführung am Samstag, 23. Juli, 3 mal 2 Tickets. Einfach unter der Telefonnummer 06221/519 57 09 anrufen (das Telefon wird direkt nach der Verlosung ausgehängt). Die Karten der drei Gewinner liegen an der Abendkasse bereit.