Berlin (dpa/bb) - Nach überzeugenden Auftritten in der Ferne will Hertha BSC auch vor Heimpublikum endlich die erhoffte Leistung bringen. "Manchmal stelle ich mir selber die Frage, warum Dinge in den Auswärtsspielen besser funktioniert haben. Es geht darum, zuhause eine Macht zu werden. Daran arbeiten wir", sagte Trainer Cristian Fiél vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen die SV

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote