Für "Gemeinsam:Schaffen" hatten sich vor zwei Jahren 141 Gruppierungen beworben. 45 Projekte aus 28 baden-württembergischen Landkreisen hatte eine Jury zur Durchführung ausgewählt. Der dazu zur Verfügung gestellte Projektetat zur Förderung des ländlichen Raums betrug 1.278.830 Euro, wovon 889.000 Euro an die Projektträger vergeben wurden. Wegen seines komplexen Ansatzes erhielt das Projekt "Schmetterlingsdorf Rippberg" seinerzeit den Förderungshöchstsatz von 27.000 Euro, der durch 3000 Euro Eigenmittel aufzustocken war, wozu wiederum die Stadt Walldürn gerne bereit war. 2664 Personen waren in den "Gemeinsam:Schaffen"-Projekten engagiert, leisteten dort 903 Arbeitstreffen, 737 Veranstaltungen und Aktionen, was 27.694 Stunden ehrenamtliche Arbeit in Anspruch nahm.