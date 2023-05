1-Knoth zur Person

> Geboren 1979 in Bad Mergentheim, aufgewachsen in Adelsheim

> 5. bis 11. Klasse am Gymnasium Möckmühl, 12. und 13. Klasse am Burghardt-Gymnasium Buchen, 1998 Abitur

> 1998–1999: Studium an der Hochschule für Musik in Karlsruhe bei Prof. Maria Venuti,

1999–2007: Studium an der Hochschule für Musik Rheinland-Pfalz in Mainz, von 1999 bis 2005 Diplom Gesang bei Prof. Claudia Eder, von 2005 bis 2007 Master of Musical Arts (Voice) bei Professor Andreas Karasiak

> Seit 2007 freiberufliche Sopranistin, Gesangspädagogin und Sprechtrainerin

> 2007–2012: Lehrauftrag für Gesang an der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule in Buchen

> Seit 2023 Autorin