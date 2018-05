Von Arndt Krödel

Heidelberg. Früher war Anastasia Biefang ein Mann. Aber nicht glücklich damit. "Ich habe mich mit meinem Körper gehasst", sagt die 43-Jährige, die im Alter von 18 Jahren wusste, "dass bei mir etwas anders tickt". Sie gehört zu jenen etwa 0,2 bis zwei Prozent der Bevölkerung in Deutschland, die anders fühlen, als es der durch ihr biologisches Geschlecht zugewiesenen Rolle entspricht.

Biefang ist heute eine Transfrau, die ihre Transsexualität ganz unbefangen und offen lebt und ihren Weg dorthin so beschreibt: "Ich wollte einfach nur so leben, wie ich verdammt noch mal fühle." Dass es kein einfacher Weg war, zeigte ihr beeindruckender Vortrag beim Heidelberger Symposium, zu dem das Publikum massenhaft in den Hörsaal 7 der Neuen Universität geströmt war.

Die Begriffe, mit denen das Thema üblicherweise eingekreist wird, variieren zwischen Transsexualität, Transidentität und Transgender. Letzteren benutzt Biefang am meisten, um ihre Lebenssituation zu beschreiben. "Das Geschlecht zwischen den Ohren" hat sie ihren Vortrag überschrieben, um klarzumachen, dass es eine Diskrepanz zwischen dem äußeren und inneren Geschlecht geben kann, dass also das, was man (oder frau) zwischen den Beinen hat, nicht immer maßgeblich für die eigene Identität sein muss. "Nur kein Mitleid! Ich bin echt glücklich", ruft Biefang zu Beginn dem Publikum zu, so als wolle sie von vornherein eine mögliche Betroffenheitshaltung unterbinden. Ihr geht es einfach darum, Verständnis für das "So-Sein" von Transsexuellen und deren Anliegen zu erzeugen.

Vor drei Jahren hat sich die Offizierin der Bundeswehr im Rang eines Oberstleutnants - die weibliche Form ist im Sprachgebrauch der Armee nicht üblich - geoutet. Schon seit 23 Jahren arbeitet sie bei den Streitkräften: "Mir hat’s da gefallen". Seit 2017 ist Biefang Kommandeurin des Informationstechnikbataillons 381 in Storkow und damit die erste transgeschlechtliche Befehlshaberin der Bundeswehr - womit sie dieser natürlich ein Thema beschert hat, das einigen Staub aufwirbelt.

Aber im Gegensatz zum US-Militär, das Transgender in ihren Reihen nicht akzeptiert, geht das bei den deutschen Streitkräften. Am Anfang war zwar Distanz spürbar, berichtet Biefang. Aber alles habe sich inzwischen eingespielt: "Die Stimmung im Bataillon ist ganz cool."

Mit ihrer Partnerin lebt die Soldatin glücklich zusammen, erzählt Biefang. Sowohl privat als auch im Rahmen ihrer Tätigkeit im Arbeitskreis Homosexueller Angehöriger der Bundeswehr setzt sie sich für die Rechte von Transsexuellen und deren Anerkennung in der Gesellschaft ein. Im Hochschulhörsaal agiert sie selbstbewusst, gelassen und mit Charme. Sie wendet sich gegen Vorurteile, etwa dass Transgender "schrill, laut und tuntig" seien oder dass Transsexualität "anerzogen" sei.

Leider wird Transsexualität immer noch als Krankheit bezeichnet und in der Internationalen Klassifizierung von Krankheiten unter dem verschlüsselten Code "F64.0" aufgeführt. Allerdings hat der Weltärztebund, wie Biefang erläutert, in einer Entscheidung von 2015 genau das Gegenteil erklärt. Nur umgesetzt ist davon noch nichts. Das deutsche Transsexuellengesetz von 1980 ist nach ihrer Einschätzung antiquiert und sollte abgeschafft werden: "Wir wollen keine Beurteilung durch Dritte". Der tosende Beifall am Schluss zeigte: Die Sympathien des Publikums waren auf ihrer Seite.

Info: Für das Samstag-Programm beim Symposium gibt es Tickets zu 20 (ermäßigt: 10) Euro.