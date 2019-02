Von Daniel Bräuer

Heidelberg. Christoph Butterwegge lacht kurz auf. Was hätte er als Präsident getan, als "Jamaika" gescheitert war? Der Kölner Armutsforscher, den die Linkspartei 2017 für das höchste Amt im Staat nominiert hatte, antwortet vorsichtig. Natürlich brauche es eine funktionierende Regierung, sagt er. "Aber wenn die Wahlen das nicht hergeben, muss es auch den Ausweg möglicher Neuwahlen geben", sagt er. So großen Druck, sich noch einmal zur Großen Koalition durchzuringen, wie Frank-Walter Steinmeier hätte ein Bundespräsident Butterwegge auf die SPD wohl nicht aufgebaut.

Butterwegge und die Sozialdemokraten, das ist ein langes Kapitel. Wegen Kritik am damals neuen Kanzler Helmut Schmidt 1975 aus der SPD geflogen, ebnete ihm zu Beginn der Ära Kohl ein junger Genosse namens Gerhard Schröder den Weg zurück in die Partei. Eben jener Schröder, der später die "Agenda" der Sozialreformen aufsetzte, die Butterwegge bis heute scharf kritisiert. An dem Tag im Jahr 2005, als die SPD erstmals in die GroKo unter Merkel eintrat, trat Butterwegge wieder aus.

Und auch an der jetzigen Koalition lässt der 67-Jährige kein gutes Haar. "Das für mich zentrale Problem der wachsenden sozialen Ungleichheit wird kaum angepackt", kritisiert er. "Die Parteien kündigen in ihrem Koalitionsvertrag keine einzige Reform an, die Wohlhabenden, Reichen und Hyperreichen mehr finanzielle Verantwortung für die Lösung der sozialen Probleme im Land auferlegt. Ganz im Gegenteil." Keine Vermögensteuer. Keine Erbschaftssteuer, die den Namen in seinen Augen verdiente. Dafür: Eine Grundrente, die für viele unter der EU-weiten Armutsschwelle liegen wird. Und dazu das Ende des "Soli", ausgerechnet.

"Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe auf die Einkommen-, Kapitalertrag- und Körperschaftsteuer, die im Unterschied zu anderen finanziellen Belastungen durch den Staat ein hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit aufweist", sagt Butterwegge. Weil Geringverdiener gar nicht bis wenig, dafür aber Großverdiener und Konzerne zur Kasse gebeten werden. "Dass man ausgerechnet so eine Abgabe abschafft, die dafür sorgt, dass die soziale Ungleichheit nicht wächst, sondern tendenziell eher abnimmt, das, finde ich, ist ein falsches Signal", sagt er. Kritiker wenden ein, dass die Koalition die oberen zehn Prozent sowie Firmen ausdrücklich erst einmal nicht entlasten will. Butterwegge entgegnet, dass nirgends steht, dass es dabei bleiben wird. Dabei würden viele Menschen sicher gerne mehr Steuern zahlen, wenn dafür der Staat liefere: bei der Bildung, beim Verkehrssystem, bei der sozialen Absicherung.

Deutschland, betont der emeritierte Politologe im Gespräch, sei nicht die "nivellierte Mittelstandsgesellschaft", als die es in den 50er Jahren beschrieben wurde. "Die verbreitete Vorstellung, Deutschland sei sozial relativ homogen und es gebe keine tiefe Kluft zwischen Arm und Reich, ist völlig falsch." Mögen sich auch die Einkommen seit einigen Jahren nicht weiter aufgespreizt haben. Die Vermögen, und auf die kommt es ihm an, sind fast genau so ungleich verteilt wie in den USA, abzulesen am "Gini-Koeffizienten", einer Skala von 0 (alle haben gleich viel) bis 1 (einer hat alles). Butterwegge kennt die Zahlen aus dem Effeff. Deutschland: 0,79. USA: 0,80.

Große Vermögen werden vererbt, sind die größte Quelle von Reichtum im Land, kritisiert Butterwegge. Und: Sie sichern politischen Einfluss, den die kleinen Leute nicht haben. Wer Milliarden besitzt, kann sich Gutachten bestellen, Sender aufkaufen, Zeitungen übernehmen - also die Meinungsfindung in seinem Sinn beeinflussen, ohne plump bestechen zu müssen. "Die Gefahr besteht, dass die BRD sich perspektivisch in Richtung einer Plutokratie entwickelt, wie es die USA schon sind", warnt Butterwegge. "Man nimmt die Ungleichheit woanders wahr, aber nicht im eigenen Land."

Info: Christoph Butterwegge hält beim Heidelberger Symposium den Vortrag "Armut und soziale Ungleichheit in Deutschland", Freitag, 9.15 Uhr, Neue Universität, Hörsaal 14.