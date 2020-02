Wer mit einer betrieblichen Berufsausbildung beginnen möchte und noch mehr über das Bewerbungsverfahren wissen will, ist hier richtig. Im Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Heidelberg, Kaiserstr.

69/71, Raum 235, gibt es am 13. Februar die Chance, sich in einem Workshop ganz intensiv mit dem Bewerbungsverfahren auseinanderzusetzen.



Schwerpunkte sind in der Zeit von 14:30 bis 17:30 Uhr:

Die schriftliche Bewerbung

Vorstellungsgespräche

Die Online Bewerbung

Auswahltests (mit Übungen)



Für Bewerber/innen mit allen Schulabschlüssen. Die eigenen Bewerbungsunterlagen können zur Durchsicht mitgebracht werden. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung erforderlich.

Die Anmeldung kann entweder per E-Mail an Heidelberg.BIZ@arbeitsagentur.de erfolgen oder telefonisch unter 06221 / 524-484. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.