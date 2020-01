Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Heidelberg unterstützt Absolventen und Studierende beim Berufseinstieg und bietet diesen kostenlosen Workshop am 23. Januar an. Im Workshop gibt es Hintergrundinformationen zum Ablauf von Assessment.

Centern und den Beobachtungskriterien. Im Vordergrund des Trainings stehen Übungen mit Originalaufgaben. Als Referent konnte Sebastian Winn von der A.S.I. Wirtschaftsberatung gewonnen werden.

Die Themen sind im Einzelnen:

Theorie zum Assessment Center von A – Z

So werden Sie beobachtet

Tipps zum Verhalten

Die gängigsten Aufgaben in der Praxis

Feedback wie vom "Personaler"

Der Workshop findet am 23.1.2020 in Raum 535 der Agentur für Arbeit Heidelberg von 13:00 – 17:00 Uhr statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, melden Sie sich bitte per E-Mail an: Heidelberg.Hochschulteam@arbeitsagentur.de