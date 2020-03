Auch im diesem Jahr hast Du die Möglichkeit, dich umfangreich über dein Studium in der Rhein-Neckar-Region zu informieren. Am Orientierungstag bieten wir dir

einen einzigarten Einblick in die Hochschullandschaft der Region. Interessiert? Dann komm am 07. März 2020 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr ins Mannheimer Schloss, Ehrenhof West (EW 045)!

Du willst dich schon vorab mehr über das spannende Programm erfahren? Unter www.entdeckedeinstudium.de findest du alles, was du brauchst!

Neben einer klassischen Messe mit Informationsständen und vielen kompetenten Ansprechpartnern der einzelnen Teilnehmer stellen sich am Orientierungstag alle

Teilnehmer im Rahmen einer Präsentation vor. Schneller, umfangreicher und persönlicher kommst du nicht in Informationen zum Thema Studium in der Rhein-Neckar-Region.

Vor Ort stehen dir auch Expertinnen und Experten der Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Necker bei Fragen zur Seite. Der Orientierungstag Rhein-Neckar ist Teil der ganzjährigen Beratungs- und Orientierungsplattform Studienorientierung Rhein-Neckar! Dort sammeln wir für dich unzählige Veranstaltungen

ller beteiligten Institute und stellen sie dir übersichtlich zusammen, ganz gleich ob Studieninformationstage, Workshops, Studiengangsvorstellungen oder Bewerbungscoachings.

Für weitere Informationen über die Studienorientierung Rhein-Neckar wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: kontakt@entdeckedeinstudium.de