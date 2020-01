Das Hochschulteam der Agentur für Arbeit Heidelberg bietet mit zentraler Studienberatung der Universität Heidelberg Studienzweiflern Antworten auf ihre wichtigsten Fragen.

Sie sind unsicher, ob Sie den richtigen Studiengang gewählt haben? Sie zweifeln daran, ob Sie überhaupt weiter studieren möchten? Sie befürchten, den Prüfungsanspruch in Ihrem Fach zu verlieren und fragen sich jetzt, welche Möglichkeiten es für Sie gibt?

Es gibt viele Wege, seine Studienentscheidung zu korrigieren oder sich neu zu orientieren:

Sie können die Hochschule oder das Studienfach wechseln oder Wege außerhalb des akademischen Bildungssystems einschlagen, indem Sie beispielsweise eine verkürzte Ausbildung

beginnen.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die einen Spurwechsel in Betracht ziehen und sich Informationen und Beratung zu den Themen Entscheidungsfindung, Neuorientierung und Alternativen

zum Studium wünschen. Sie bietet neben Impulsvorträgen und einer moderierten Informationsrunde Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch die Möglichkeit, sich an den Info-Ständen der Beteiligten Institutionen mit Experten auszutauschen und individuelle Fragen zu klären

21.01.2020, 18:15 - 20:15 Uhr

Neue Universität, Universitätsplatz 1

69117 Heidelberg, Hörsaal 04a

Impulsvorträge

18:15 - 18:45 Bauch sagt zu Kopf – Gute Entscheidungen treffen

Zentrale Studienberatung/ Career Service

18:45 - 19:15 Alternativen im Überblick

Agentur für Arbeit Heidelberg

19:15 - 20:15 Alternativen zum klassischen Uni-Studium

Eine Dualstudierende sowie Vertreter vom Cyberforum, Industrie- und Handelskammer

und Handwerkskammer im Gespräch