Bei der Agentur für Arbeit Heidelberg sind derzeit rund 1000 unbesetzte Ausbildungsstellen aus den unterschiedlichsten Branchen gemeldet. "Wer den Schulabschluss in der Tasche hat, kann sich auch jetzt noch auf einen Ausbildungsplatz bewerben.

In allen Branchen sind noch offene Stellen vorhanden", sagt Klaus Pawlowski, Chef der Agentur für Arbeit Heidelberg.

"Aktuelle Engpassanalysen zeigen zudem, dass Fachkräfte trotz Coronakrise gesucht und auch in Zukunft gebraucht werden. Jetzt ist die Zeit, die Weichen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu stellen", sagt Pawlowski.

Die Berufswelt ist für Schulabgänger häufig unübersichtlich und die Suche nach Informationen nicht immer einfach. Jugendliche haben die Wahl aus 326 Ausbildungsberufen von A wie Anlagenmechaniker bis Z wie Zweiradmechaniker.

Wer seine berufliche Zukunft plant und dabei kompetente und unabhängige beraten werden möchte, ist bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg richtig.

Sie unterstützt bei Fragen rund um Ausbildung und Studium, den gängigen Bewerbungsverfahren und bietet einen kostenfreien Bewerbungsunterlagen-Check an. Sie berät aufgrund individueller Stärkenanalysen und schaut welcher Beruf zu den Schulabgängern passt und vermittelt dazu auch die passende Ausbildungsstelle.

Für Jugendliche und Eltern, die beraten werden möchten, bietet die Berufsberatung in den Sommerferien von Montag bis Donnerstag von 13-16 Uhr in der Kaiserstr. 69, 69115 Heidelberg, eine offene Sprechstunde an.

Telefonisch erreicht man die Berufsberatung unter 06221 524 777.

Unter soundcloud.com/berufsberatung-hd ist auch unser Podcast

zu finden, die aktuelle Folge beschäftigt sich mit dem Thema: Deine Chance 2020 - Offene Ausbildungsplätze in Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis.