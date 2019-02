„Die Berufswahlentscheidung von Mädchen fällt nach wie vor zu einem großen Teil in den traditionellen Mädchenberufen“, weiß Petra Bölle, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg.Dies zu ändern ist ihr Ziel, denn Bölle, selbst ehemals Chemieingenieurin, weiß wovon Sie spricht: „In meinem Studienjahrgang waren wir nur drei Frauen von 50 Erstsemestern“, erinnert Sie sich. „Ich möchte deshalb Mädchen dabei unterstützen bei der Berufswahl geschlechterspezifische Klischees zu vermeiden und in alle Richtungen offen zu sein. Mädchen traut Euch MINT“, fordert Bölle.

Seit 2001 gibt es den Girls’Day und bis jetzt haben circa 1,7 Millionen Mädchen teilgenommen. An diesem Tag öffnen Betriebe und Unternehmen für junge Frauen ihre Türen: Mädchen schnuppern in Berufe aus Technik und Informatik, aus Ingenieur- und Naturwissenschaften und erleben Handwerk hautnah.

In diesem Jahr konnte Bölle am Girls´ Day in Kooperation mit Dr. Fred Engelbrecht von Explo Heidelberg Mädchen ins Lernlabor einladen. Die 25 Teilnehmerinnen versammelten sich zunächst im Unterrichtsraum des ExploLernlabors Heidelberg um von erfahrenen Berufsberaterinnen die ganze Bandbreite der MINT Berufe vermittelt zu bekommen. „Den Jugendlichen sind meistens nur eine begrenzte Anzahl von Berufen bekannt. Wir helfen in unseren Beratungsgesprächen dabei in über 350 Ausbildungs-berufen und 19.000 Studiengängen den Überblick zu behalten“, erklärt eine Berufsberaterin.

Frau Fabian vom Lernlabor erklärte den Mädchen wie man im Labor seine DNA isoliert und welche Verhaltensregeln zu beachten sind. Nach der Theorie konnten die jungen Frauen endlich den weißen Laborkittel überziehen und loslegen. Von der eigenen Mundschleimhaut wurde eine Probe entnommen aus der nach mehreren Arbeitsschritten die eigene DNA isoliert werden

konnte. Am Ende des Prozesses konnten die Mädchen ihre DNA in einem kleinen Fläschchen als Anhänger mit nach Hause nehmen. „Ich hoffe wir konnten heute das Interesse der Mädchen an MINT-Berufen vertiefen und Sie ermutigen bei der Berufswahl in diese Richtung zu denken“ sagte Bölle zum Abschluss des Tages.

Der nächste Girls´Day findet am 28. März 2019 statt.

Für Fragen zum Thema Chancengleichheit am Arbeitsmarkt steht Frau Bölle telefonisch unter 06221/524-220 oder per E-Mail an Heidelberg.BCA@arbeitsagentur.de zur Verfügung.

Termine bei der Berufsberatung können über die Service Nummer 0800 4 5555 00 vereinbart werden.