Sie haben die Hürde „Bewerbungsschreiben“ gemeistert, Ihre Bewerbungsunterlagen haben Interesse geweckt! Nun stehen Sie vor der Herausforderung des Vorstellungsgesprächs. Das Unternehmen ist an Ihnen interessiert und möchte Sie und andere, die in der engeren Auswahl sind, kennenlernen.

Frau Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit konnte zu diesem Thema eine versierte Expertin, Frau Anja Bruckmeir, gewinnen. Sie wird Ihnen aufzeigen, wie wichtig es ist selbstbewußt und gut vorbereitet in die nächste Runde zu gehen und durch Ihr Auftreten und Kommunikationsstärke zuüberzeugen.

Erfahren Sie in der Veranstaltung Antworten auf Fragen wie:

Wie bereite ich mich richtig vor?

Wie läuft ein Gespräch ab?

Wie hinterlasse ich einen positiven Eindruck?

Wie rüste ich mich für heikle Fragen?

Interessiert?

Dann kommen Sie am12. November 2019 um 9 Uhr in Raum 235 (2.OG) der Agentur

für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69/71.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Voraussichtliche Dauer: 2 Stunden. Noch Fragen? Dann rufen Sie Frau Bölle unter

06221/ 524 220 an.