Der erfolgreiche Start in die Selbstständigkeit kann gelingen, wenn außer der persönlichen Motivation eine fundierte Planung hinzukommt.

Dies beinhaltet beispielsweise die Erstellung des Businessplans, Kontaktaufnahme zu Beratungsstellen, Beantragung von Leistungen und mehr. Auch die soziale Absicherung bei Existenzgründung wird angesprochen. Petra Bölle, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Heidelberg konnte zu diesem Thema eine versierte Expertin, Frau Ruth Fraundorfer, gewinnen.

Sie wird Ihnen aufzeigen, wie wichtig es ist selbstbewusst und gut vorbereitet in die Selbstständigkeit zu starten. Interessiert? Dann kommen Sie am 10.Dezember 2019 um 9 Uhr in Raum 235 (2.OG) der Agentur

für Arbeit Heidelberg, Kaiserstraße 69/71. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Voraussichtliche Dauer: 2 Stunden. Noch Fragen? Dann rufen Sie Frau Bölle unter 06221/ 524 220 an.