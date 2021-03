Die Bundesagentur für Arbeit veranstaltet auch dieses Jahr die "Woche der Ausbildung". Vom 15. bis 19. März 2021 organisiert die Agentur für Arbeit virtuelle Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler und Eltern.

Wie finde ich trotz Pandemie die passende Ausbildung? Wie laufen derzeit Bewerbungsgespräche ab? Und wie hilft die Berufsberatung der Arbeitsagentur trotz des Lockdowns? Da eine persönliche Beratung derzeit wegen des Lockdowns nicht möglich ist, bietet die Arbeitsagentur neben der telefonischen Beratung auch Online Veranstaltung zur Berufsorientierung an.

Elterninfo digital LIVE

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg bietet am Dienstag, 16.3.2021

von 18:30 bis 19:15 Uhr einen Livestream an, in dem sie Eltern einen Überblick über

die Möglichkeiten gibt, die ihre Kinder nach dem Schulabschluss haben. Die Veranstaltung

ist für jeden unter dem Link https://vermittlungsoffensive.de/Berufsberatung

zu erreichen.

Youtube Live Chats für Schülerinnen und Schüler

An den Live-Chats können junge Menschen auf dem YouTube-Kanal der Bundesagentur

für Arbeit teilnehmen.

- Montag 15.03.21, 17-18 Uhr: "Wie finde ich die richtige Ausbildung?"

- Mittwoch, 17.03.21, 17-18 Uhr: "Fit für den Bewerbungsprozess"

- Freitag, 19.03.21, 17-18 Uhr: "Wie unterstützt die Bundesagentur beim Thema Ausbildung?"

Links zu den Live-Chats

Link zum Live-Chat 15.03.21: https://www.youtube.com/watch?v=QVEK4r-vauM

Link zum Live-Chat 17.03.21: https://www.youtube.com/watch?v=BSnAePBDK9I

Link zum Live-Chat 19.03.21: https://www.youtube.com/watch?v=pagaYSitMmw

Über die Kommentarfunktion bei YouTube haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, eigene Fragen zu stellen, die dann im Live-Chat aufgegriffen werden. Dazu gibt es direkt am ersten Tag einen spannenden Gast: Beim ersten Live-Chat wird Chiara zugeschaltet sein. Chiara ist angehende Dachdeckerin im 3. Lehrjahr und wird über ihre Erfahrungen während der Ausbildung berichten. Am Mittwoch (17.03.21) geben Expert*innen Tipps und Tricks für den Bewerbungsprozess und verraten, was eine gute Bewerbung ausmacht. Am Freitag (19.03.21) erklären Berufsberater*innen der BA, welche Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten die BA Jugendlichen vor und während der Ausbildung bietet.

Berufsberatung

Telefon 06221 / 524 777

Heidelberg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Infos über Online Angebote zur Berufsorientierung gibt es hier:

https://www.arbeitsagentur.de/bildung