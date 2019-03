Nach 40 Dienstjahren wurde Wolfgang Heckmann in den Ruhestand verabschiedet. Er hatte in dieser Zeit die verschiedensten Dienstposten inne. Vom Bearbeiter in der Leistungsabteilung in Heidelberg über Stationen beim ehemaligen Landesarbeitsamt und verschiedenen Agenturen, führte ihn sein Weg

1999 zur Agentur für Arbeit Heidelberg zurück. Von 1999 an war er 20 Jahre lang mit viel Engagement Chef der Arbeitsagentur Heidelberg.

Zur Verabschiedung von Heckmann und der Amtsübergabe an seinen Nachfolger Klaus Pawlowski waren zahlreiche Gäste im Großen Rathaussaal der

Stadt Heidelberg zusammengekommen. Die Vorsitzenden des Verwaltungsauschusses der Agentur für Arbeit Heidelberg, Mirko Geiger und Dr. Ruppert

Felder, führten durch die Veranstaltung.

In ihren Grußworten bedankten sich Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner und Landrat Stefan Dallinger für die gute Zusammenarbeit und das Engagement

von Heckmann, insbesondere bezogen auf die Kooperation in den gemeinsamen Einrichtungen. Danach sprach Christian Rauch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Baden-Württemberg, über die aktuellen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt. Er würdigte die Arbeit von Heckmann und bedankte sich für die geleisteten Dienste. Claudia Bauder, Vorsitzende des Personalrates der Arbeitsagentur Heidelberg, bedauerte in ihrer Rede, dass ein toller Kapitän von Bord geht und freute sich auf den Neuen.

Heckmann lobte in seinem Rückblick das gute Netzwerk in der Region mit dem er gemeinsam den Arbeitsmarkt gestalten konnte. Er freute sich Pawlowski eine gut vernetzte Agentur übergeben zu können. Er bedankte sich bei allen Akteuren für die jahrelange gute Zusammenarbeit und wünschte sich, dass diese mit seinem Nachfolger fortgesetzt wird.