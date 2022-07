Heidelberg. (zg) Die Hauptsaison der Weissen Flotte Heidelberg ist bereits in vollem Gange, genießen Sie den frischen Fahrtwind, Speisen und kühle Getränke bei uns an Bord.

Unsere Ausflugsziele erstrecken sich über Neckar und Rhein, von Baden-Württemberg, über Rheinland-Pfalz bis nach Hessen. Ob Sie entlang der atemberaubenden Burgenstraße eine Rundfahrt durch das idyllische Neckartal nach Neckarsteinach, Hirschhorn oder Eberbach buchen oder einen Tagesausflug nach Speyer, Mainz, Rüdesheim oder St. Goar planen, Sie werden bei der Vielzahl an Ausflugsfahrten der Weissen Flotte Heidelberg sicher fündig.

2. August – "Städtetour Speyer"

Es erwartet Sie eine Fahrt auf dem Neckar & Rhein mit dem Ausflugsziel Speyer. Vorbei an Mannheim & Ludwighafen fahren wir durch einzigartige Natur der Auen und Altrheinarme. Die historische Stadt am Rhein ist durch ihren im 12. Jahrhundert erbauten Kaiser- und Mariendom eine bedeutende Stadt der deutschen Geschichte. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Speyer mit einer Stadtführung oder einen Besuch beim familienfreundlichen Aquarium Sealife.

5. August/9. September – "After Work Partyschiff"

Starten Sie mit einer exklusiven Schifffahrt entspannt ins Wochenende. Der bezaubernde Ausblick auf Heidelberg und das Neckartal, wenn die Sonne langsam untergeht, macht den Abend unvergesslich. Genießen Sie anziehende Rhythmen und coole Drinks mit unseren DJs. Sie können um 19 Uhr oder um 20 Uhr zusteigen!

27. August – "Bad Wimpfen"

Fahren Sie über den Neckar, vorbei an Hirschhorn, Eberbach bis nach Bad Wimpfen. Direkt nach der Durchfahrt der Schleuse Rockenau erhebt sich die Burgruine Stolzeneck, das Schloss Zwingenberg, die Ruine Minneburg und die Burg Guttenberg mit ihrer Greifvogelwarte. Der Blaue Turm in Bad Wimpfen ist als Wahrzeichen schon von Weitem zu sehen!

2. September - "Ü-30 Clubschiff"

Die besten DJs der Region verwandeln unser Flaggschiff "Königin Silvia" zu dem angesagtesten Club Heidelbergs. Das stilvolle Ambiente bietet ausreichend Platz zum ausgiebigen Feiern und der Partysound kann sich über die klimatisierten Räume und dem Sonnendeck ausbreiten. Eine Party, die Sie nicht verpassen dürfen.

23. September – "Freddy Wonder Show"

Gehen Sie auf eine musikalische Reise durch die Gefühlswelten der ...