Mosbach. (zg) Zum Start wurden sie boykottiert, inzwischen sind sie aus der Mosbacher Innenstadt nicht mehr wegzudenken: Conradt Optik feiert in diesen Tagen 50-jähriges Bestehen. "Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht", berichtet Klaus Conradt, dessen Tochter Julia inzwischen federführend die Geschäfte führt.

Da er bei seinem Start vor 50 Jahren von den großen Lieferanten ignoriert worden war, suchte er sich andere Lieferanten - und hatte damit am Ende einen Vorteil. "Die erste Woche war so bombig, ich wusste gar nicht, wie ich das schaffen sollte", erzählt Klaus Conradt. Er lebte damals eigentlich noch in Mannheim, arbeitete oft bis spät in die Nacht an den Brillen und schlief dann in der Werkstatt.

Inzwischen ist das Team zu sechst, Tochter Julia ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten. "Unser Dank gilt unseren Kunden, und mein Dank gilt natürlich dem Team", sagt die Geschäftsführerin. Denn ohne ein starkes Team seien 50 Jahre des Bestehens nicht zu bewerkstelligen.