Naturkosmetik vom Feinsten stellt "Natürlich Anna" aus Trebgast her. Die Tierversuchsfreie Kosmetik wird ausschließlich aus Naturrohstoffen gefertigt und mit viel Liebe in kleinsten Serien hergestellt. So ist sichergestellt, dass die pflegenden Cremes und Deos auch ohne Konservierungsstoffe und chemische Zusätze ...

Für das persönliche Freizeitvergnügen ist von der Grillhütte über die Fass-Sauna bis hin zum rustikalen Badefass nahezu alles zu haben, um einen Mehrwert im lauschigen Grün zu erleben. Selbst wer keinen Garten hat, ist bei der LebensArt in Mannheim-Seckenheim bestens aufgehoben. Ausgefallenen handgearbeiteten Schmuck fertigt Eveline Dudenhöffer aus Heilbronn in ihrer Manufaktur "Kompliment!". Neben klassischen Süßwasserperlen verarbeitet sie Naturmaterialien wie Kokosholz, Büffelhorn oder exotische Samenkapseln zu einzigartigen Schmuckstücken.

Beste Beratung in Sachen Standort, Bodenbeschaffenheit und Pflege ist für den Gärtner dabei selbstverständlich. Naturnah präsentiert sich auch die Landesgartenschau 2022 in Neuenburg am Rhein. Neben Informationen und verschiedenen kulinarischen Produkten aus der Region ist auch Streugut zu haben, um blühende Bienenwiesen zu pflanzen.

Die beiden Projektleiterinnen Sabine Prothmann und Eva Gehrke sind in der Region fest verwurzelt und organisieren aus dem Mannheimer Regionalbüro des bundesweit aktiven Unternehmens sechs Veranstaltungen im Süden und Süd-Westen. "Die LebensArt in Mannheim-Seckenheim ist eines unserer beiden Heimspiele", erklärt Prothmann. Von klein bis groß reicht das Angebot der LebensArt auf der Galopprennbahn: "Ausgefallene Schmuckstücke sind bei uns ebenso zu haben wie größere Investitionen für ein schöneres Zuhause", bekräftigt Gehrke.

Mannheim. (zg) Inspirationen für Haus und Garten, verbunden mit bester Unterhaltung mit Live-Musik, Vorführungen und feiner Gastronomie. Das ist die LebensArt, die inmitten der grünen Natur in Mannheim-Seckenheim gastiert. Vom 29. bis 31. Juli ist die Waldrennbahn der Treffpunkt für alle, die das Be sondere lieben. Mehr als 60 Händler aus der Region und weiten Teilen Deutschlands wurden von den Organisatoren, dem Lübecker Veranstalter Das AgenturHaus GmbH, sorgfältig ausgewählt.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Gartengestaltung, die in all´ ihren Facetten dargeboten wird. Genügsame Stauden und anfängerfreundliche Knollen und Blumenzwiebeln verlocken zum Gärtnern. Den besonderen Herausforderungen dieser Zeit hat sich dabei die SGKS Spezialitätengärtnerei von Kai Sandkötter aus Rheine angenommen: Stauden für sonnige und trockene Standorte aus eigener Zucht bestimmen sein Sortiment.

Auch das Mobiliar für den grünen Freisitz spielt eine besondere Rolle. Neben rustikalen Möbeln aus Holz sind auch individuell hergestellte Strandkörbe im Angebot. Gartenmobiliar im erweiterten Sinne führt das Unternehmen Scandinavic Woodart Andersen GmbH aus Sterup.

Ein ganz besonderes Kleinod ist die Papeterie von Anina Schneider, die unter dem Namen Anina von Grünstich aktiv ist. Die botanische Illustratorin und Wildblumen-liebhaberin aus Kall-Steinfeld in der wilden Eifel hat sich auf Pflanzenportraits spezialisiert. Bewaffnet mit einem Aquarellkasten und feinstem Papier ist sie in der Natur zuhause.

Ein Stückchen Natur hinaus in die Welt zu tragen ist ihre Passion. In kleinen Auflagen lässt sie die detailgetreuen Portraits in der heimischen Eifel drucken und verarbeitet diese in ihrer eigenen Werkstatt zu Kalendern und Grußkarten. Selbst für ihre Präsentation hat sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Ein aufwendig umgestalteter Pferdewagen ist ihr Präsentationsraum.

Kulinarische Leckereien aus aller Welt, verlocken zu einer Genussreise auf der Waldrennbahn. Dabei ist probieren angesagt: aromatischer Käse, allerlei Rohwurst und Schinken sowie Süßes aus der Provence und der Toscana machen Lust auf mehr.

Rasten und Genießen heißt es in den Gastronomiebetrieben inmitten der idyllischen Kiefernwäldchen, die das Flair der Galopprennbahn prägen. Vom Original Elsässer Flammkuchen bis zu feinen Kaffeespezialitäten reicht das Angebot. Hinzu kommt leckeres Eis und Kuchen vom Park-Café Möhler aus Leimen. Livemusik an allen drei Tagen verspricht beste Unterhaltung beim Verweilen. Die "Schultzes" aus Weinheim spielen am Freitag und Samstag Blues, Rock’n’Roll und Bluegrass. Stimmgewaltig und mitreißend intonieren Jürgen "Mojo" Schultz an der Gitarre und Petra Arnold-Schultz am Kontrabass ihre Interpretationen bekannter Hits. Country, Folk und Songs der American Songwriter-Szene sind das Metier von Danny Wuenschel aus Hemsbach. Leidenschaftlich und mit dem Blues des Lonesome Cowboy entführt er die Besucher in die weiten Steppen Amerikas.

Die LebensArt ist vom 29. bis 31. Juli täglich jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro. Freien Eintritt genießen Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung Erwachsener. Tickets im Vorverkauf, die einen Eintritt ohne Wartesituationen an der Tageskasse ermöglichen, sind bereits jetzt über die Webseite unter www.lebensart-messe.de/mannheim.html erhältlich.