Heidelberg. (zg) Am Wochenende vom 17. Juni bis 19. Juni 2022 veranstaltet die O&M Event Gastro GmbH ein Kulturfestival zum Thema Lateinamerika auf dem Meßplatz in Heidelberg. Die Premiere in Heidelberg fand 2020 auf dem Außengelände der Halle 02 statt. Unter dem Motto "Erleben verbindet” wird das Kennenlernen anderer Kulturen in den Vordergrund gestellt. Durch vielfältige Begegnungen, gemeinsame Tanzworkshops, Folklore-Aufführungen und dem Probieren kulinarischer Speisen wird der Dialog zwischen den Kulturen begünstigt.

Am Freitag, zwischen 17:00 - 22:00 Uhr, am Samstag, zwischen 12.00 - 22.00 Uhr, sowie Sonntag, zwischen 12:00 - 20:00 Uhr sorgt ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik, lateinamerikanischen Tanzkursen und Folklore Aufführungen für Unterhaltung. Regionale Kunsthandwerker aus Peru, El Salvador, Mexico, Brasilien und Kolumbien präsentieren ihre handgemachten Werke aus Holz, Silber, Textilien und vielem mehr.

Erwartet werden mehrere Tausend Besucher über das Wochenende. Für ein vielfältiges kulinarisches Erlebnis sorgen ausgewählte Foodtrucks aus Süd- und Mittelamerika. Dabei präsentiert jeder Stand ein anderes lateinamerikanisches Land. Und auch die Kleinen kommen bei einem bunten Kinderprogramm nicht zu kurz. Die Besucher sind dazu eingeladen mit neuen Kulturen ins Gespräch zu kommen, leckeres Streetfood zu probieren und echtes Lateinamerikafeeling zu erleben.

Tickets unter: www.omtickets.de/lateinamerikanischeswochenende

Mehr Infos unter: www.lateinamerikanischeswochenende.de