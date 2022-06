Wiesloch. (zg) "Wir haben uns für Sie rausgeputzt, vergrößert und jetzt brauchen wir Platz. Der Lagerverkauf von Büroeinrichtung Arnold in der Ludwig-Wagner-Str. 15 hält für Sie aktuell Sondermodelle sowie über 100 elektrisch höhenverstellbare Schreibtische und über 1.000 Bürodrehstühle von namhaften Herstellern zu Tiefstpreisen bereit. Hier finden Sie reduzierte Einzelstücke und Schnäppchen für Ihr Homeoffice, Ihr Unternehmen oder Ihre Praxis. Kommen Sie vorbei, überzeugen Sie sich selbst und entdecken Sie Ihr Schnäppchen zum Mitnehmen", sagt Inhaber Alfred Arnold und ergänzt: "Wir präsentieren Ihnen in unserem Lagerverkauf, so wie in unseren neuen Ausstellungsräumen auf über 500 qm in einer außergewöhnlich großen Auswahl sämtliche Markenhersteller für Ihre Büroeinrichtung unter einem, bzw. 2 Dächern. Unsere Ausstellung gehört zu einer der größten in ganz Deutschland. Bei uns können Sie ausprobieren, Platz nehmen und jede Menge Fragen stellen. Wir beraten Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse."

Auch Menschen mit Rückenproblemen und Beeinträchtigung sind bei Büroeinrichtung Arnold genau richtig. Denn die Berater vor Ort wissen, von was sie sprechen. "Als geprüfte Büroeinrichter zentraler Berufsbildung im Handel und AGR-Fachberater (Aktion-Gesunder-Rücken), ebenso wie auch als Mitglied in der Ergonomiewelt ist Ihre Gesundheit für uns von zentraler Bedeutung", sagt Alfred Arnold.

In unseren gegenüberliegenden Ausstellungsräumen in der Ludwig-Wagner-Str. 14 finden Kunden auf über 500 qm individuelle Lösungen ebenfalls für Ihr Homeoffice und Ihr Großraumbüro. Ganz gleich, ob diese als Privatperson, als Praxisinhaber oder Unternehmen eine Lösung brauchen. "Wir kümmern uns um die passende Lösung, Ihre Projekte und unterstützen Sie gerne auch im Bereich der Planung und Bemusterung", sagt Arnold.

Das Sortiment beinhaltet Bürodrehstühle, elektrisch höhenverstellbare Schreibtische, Besucherstühle, Lounge-Möbel, Spezialstühle für Menschen mit Beeinträchtigung, Büromöbel, Akustik-, Raum- und Lichtsysteme, so wie ergonomische Tools und Lösungen. Z.B. von den Marken Adapt Global, Aeris, Bosse, Brunner, Contourdesign, Dauphin, HAG, Fitform, Geramöbel, Haider BIOSWING, Kinnaps, rofim, RBM, Schulte Evoline, Skandiform, VELA, Viasit, Züco und andere.

Das ausgebildete Team steht allen Interessierten während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Selbstverständlich sind auch außerhalb unserer Öffnungszeiten Termine nach vorheriger Absprache möglich.

Büroeinrichtung Arnold

Ludwig-Wagner-Str. 15

69168 Wiesloch

06222-587990

www.stuhl24.de