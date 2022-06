Bruchsal. (zg) Unter dem Motto "Aktiv vor Ort – für eine lebendige Gesellschaft" zeichnet die Sparkasse Kraichgau zusammen mit der Initiative "für mich. für uns. für alle", in der sich Bundestagsabgeordnete, Kommunen der Region, die Badischen Neuesten Nachrichten sowie die Rhein-Neckar-Zeitung als Partner zusammengeschlossen haben, Menschen aus, die sich ehrenamtlich für ein starkes gesellschaftliches Miteinander einsetzen.

"Wir ehren mit dem Bürgerpreis zupackende Menschen, die ihr direktes Umfeld buchstäblich nachhaltig gestalten und sich für eine lebendige Region engagieren – sei es im sozialen, sportlich-kulturellen oder ökologischen Bereich", sagt der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Kraichgau Norbert Grießhaber. Bürgerschaftliches Engagement sei eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft. "Gerade in akuten Krisensituationen, wie wir sie aktuell durch den Ukraine-Krieg oder immer noch durch die Corona-Pandemie erleben, sind wir ganz besonders auf gegenseitige Unterstützung und Solidarität angewiesen", so Grießhaber.

Seit April läuft die Ausschreibung für den Ehrenamtspreis. Personen, die sich aus privater Initiative heraus in Hilfsprojekten engagieren, können sich ebenso bewerben oder vorgeschlagen werden wie ehrenamtlich engagierte Menschen in Vereinen oder gemeinnützigen. Organisationen. Besonders willkommen sind Bewerbungen junger Menschen zwischen 14 und 21 Jahren in der Kategorie "U21".

Auch Bewerbungen und Vorschläge für die Kategorien "Alltagshelden" und "Lebenswerk" können noch eingereicht werden. Noch bis zum 12. Juni 2022 können sich ehrenamtlich Engagierte ganz einfach unter www.sparkasse-kraichgau.de/buergerpreis bewerben oder vorgeschlagen werden. Darüber hinaus sind die Unterlagen in allen Filialen der Sparkasse Kraichgau sowie in den Rathäusern und Bürgerbüros im Geschäftsgebiet erhältlich. Fragen zur Ausschreibung beantwortet gerne Arlene Heimpel (Telefon 07251 77-3351, E-Mail kommunikation@sparkasse-kraichgau.de).

Weitere Informationen unter www.sparkassekraichgau.de/buergerpreis