Hockenheim. (zg) Das Aquadrom Hockenheim ist das Badeparadies für die ganze Familie. Die vielen verschiedenen Bereiche wie das Freizeitbad, das Freibad und eine entspannende Saunalandschaft versprechen Spaß und Erholung.

Mit dem größten Außenwellenbecken Deutschlands wurde das Aquadrom Hockenheim außerdem von Galileo zu einem der fünf außergewöhnlichsten Schwimmbäder gekürt. Ab Juni ist es wieder geöffnet. Jeden Sommer toben tausende Gäste in den Wellen – und das bei sechs unterschiedlichen Wellengängen. Um das Wellenbecken herum stehen Liegen und Sonnenschirme bereit – ganz wie im Urlaub. Die große Liegewiese, der Kinderspielplatz und die Rutsche sowie eine Strandbar machen einen sonnigen Sommertag zusätzlich zum perfekten Tag.

Sollte es plötzlich regnen – kein Problem: Der Eintritt ins Hallenbad ist inklusive. Die Saunalandschaft für alle, die gerne durch traditionelles Schwitzen entspannen und Erkältungen vorbeugen, ist besonders beliebt. Hier warten eine 75°C Kräutersauna, die 90°C Blockhaussauna, eine 90°C Feuersauna und eine Aromasauna mit Licht, Klängen und Düften auf die Besucher. Aufgüsse gibt es mehrmals täglich. Zudem bietet das Bad einen 1.600 Quadratmeter FKK Garten. Selbstverständlich ist der Besuch aller anderen Badebereiche im Saunatarif enthalten. Im Herbst 2017 wurde das Badeparadies renoviert und erstrahlt seither in neuem Glanz. Seitdem bietet das Aquadrom außerdem eine Salzgrotte: In frischer Salzluft können sich Gäste entspannen. Dem Salz wird seit Jahrtausenden eine heilende Wirkung nachgesagt. So soll es Erkältungen vorbeugen und Gelenkschmerzen lindern.

Ganz neu im Hallenbad ist die innovative Weltneuheit "Swim VR". Gäste können mit einer Virutal Reality Brille den Ozean erleben – direkt im Solebecken des Aquadroms.

Bei jeder Jahreszeit hält das Aquadrom ein abwechslungsreiches Programm bereit – für einen Tag wie im Urlaub.