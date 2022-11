Heidelberg. (vfk/zg) In der zauberhaften ShowArena gibt es auch in diesem Jahr wieder spektakuläre Varieté-Erlebnisse zu bestaunen. Die einzigartige Komposition von preisgekrönten Künstlern und Artisten, faszinierender Bühnen- und Showtechnik mit der hochmodernen LED-Wand, sowie exquisiter Genusserlebnisse ist ab dem 24. November in Heidelberg und bietet dem Publikum eine wahre Sinfonie für alle Sinne.

Unter dem Motto "This is Passion!" wurde ein faszinierendes und magisches Showprogramm zusammengestellt, an dem Ausnahmesängerin Ruth Calixta in verschiedenen musikalischen Genres singt, die Vegas Showgirls mit Ästhetik und Eleganz auf höchstem Niveau ihre spektakulären Choreografien vorstellen und Tumar KR mit einer Robot Kontorsion auftritt. Diese Show- und Tanzformation ist sowohl international als auch national aus Shows wie "Supertalent" oder "America’s got Talent" bekannt und für ihre Kreativität bestaunt.

In einem skurrilen Mix aus Clownerie und Pantomime überzeugt Herr Niels, vielfacher Gewinner des internationalen Comedy-Preises, mit seiner einzigartigen Bühnenpräsenz und Marco Noury sorgt mit seinen akrobatischen Meisterleistungen in schwindelerregender Höhe für Gänsehaut und Faszination gleichermaßen.

Silver Power präsentieren als lebende Statuen ihre eindrucksvolle Kraftakrobatik, das Duo Aurum ihre rasante Rollschuh-Akrobatik und das Duo Nostalgia wird ihre brillante Luftakrobatik-Show hoch oben in der ShowArena performen.

Charmant und schlagfertig betritt Sebastian Rosenbaum mit humorvoller Zauberkunst die Bühne. Magisch wird es auch, wenn Serafima ihre Violine erklingen lässt.

Freuen Sie sich außerdem auf auf Laser Man, der mit einer futuristischen Lasershow jeden in seinen Bann zieht.

Exklusiv für ihre Leser bietet die Rhein-Neckar-Zeitung am 23. November einen eigenen RNZ-Vorpremierentag, an dem die ganze ShowArena nur für diese reserviert ist! Bei Kauf der Tickets zu diesem Tag gibt es die Leserrabatt Aktion, mit der Sie nur durch Eingabe des Codes RNZ30% in Ihrem Warenkorb 30 Prozent Rabatt erhalten werden.

Weitere Informationen unter:

www.winter-variete.de oder ganz persönlichmunter der Rufnummer 01805 – 11 88 30

