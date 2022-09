Wer anschließend weitermachen möchte, kann am Folgeseminar "Ich kann’s auch! – Internet nutzen" teilnehmen. Auch hier reicht ein Vormittag aus, um entspannt den Einstieg in die Online-Welt zu erlernen. Neben dem Thema "Vorsicht und Sicherheit im Netz" stehen wieder viele praktische Übungen auf dem Programm. So suchen die Teilnehmer im Internet beispielsweise nach Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen, zum Thema Gesundheit oder recherchieren bestimmte Begriffe im Online-Lexikon Wikipedia. Außerdem erfahren sie, wie sie Musik und Nachrichten im Internet hören und interessante Videos auf YouTube anschauen können.

Im Basisseminar "Ich kann’s auch! – Online kommunizieren" erlernen die Teilnehmer an nur einem Vormittag zunächst die Grundlagen der Bedienung eines seniorengerechten Tablet-PCs. Sie legen erste Adresskontakte an, nehmen Fotos und Videos auf und tauschen Chat-Nachrichten und E-Mails mit Fotoanhang aus. Zum Abschluss lernen sie noch die Vorteile von Videotelefonaten kennen, bei denen sich alle Beteiligte hören und auch live sehen können. Dadurch haben die Senioren die Möglichkeit, die Entwicklung ihrer Kinder und Enkelkinder rund um den Globus mitzuerleben. Oder sie können mit Freunden ein virtuelles Kaffeetrinken oder einen Spieleabend durchführen, etwa bei eingeschränkter Mobilität. Seminarleiter Balla: "Mein Wunsch ist es, dass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, durch den Computer noch aktiver am Leben teilzuhaben."

Um das zu erreichen, baut Ludwig Balla normale Berührungsängste ab und schafft für die jeweils kleinen Gruppen von 3-6 Personen eine angenehme Wohlfühlatmosphäre. Geschult wird auf einem Tablet-PC mit sehr einfacher, seniorengerechter Bedienoberfläche. Da keiner der Teilnehmer Vorkenntnisse mitbringt, lässt sich das Seminar für jeden unbefangen und mit viel Neugier genießen. Der Seminarleiter erklärt die Inhalte in einfachen Worten und leicht verständlich. Da man im Alter anders lernt, wird alles immer direkt am Tablet-PC eingeübt und häufig wiederholt. Das gemeinsame Lernen und gegenseitige Unterstützen sorgt zudem für ein schönes Miteinander in der Gruppe.

Es ist eine besondere und vor allem nachhaltige Geschenkidee für Eltern, Schwiegereltern, Opa oder Oma: das Computer-Seminar "Ich kann’s auch!", das sich an Senioren ohne Computer-Erfahrung richtet. Ziel ist es, aus den Bedenken "Das ist alles viel zu kompliziert für mich" oder "Das lerne ich in meinem Alter nicht mehr" ein glückliches "Ich kann’s auch!" zu machen.

Wiesloch. (zg) Die Welt wird immer digitaler und für viele Senioren ist die Nutzung eines Computers heute selbstverständlich – für viele aber eben noch nicht. Genau für diese Zielgruppe hat Ludwig Balla, Inhaber von Balla Seminare, ein spezielles Schulungskonzept entwickelt.

Dass Ballas Konzept aufgeht, sieht man an der 88-jährigen Teilnehmerin A. R., die ohne jegliche Computerkenntnisse ins Seminar kam und ihren neuen Tablet-PC heute auf keinen Fall wieder hergeben würde. Sie kommuniziert jetzt regelmäßig mit ihren Kindern und Enkeln per E-Mail, Chat und Videotelefonie. "Was für ein Gewinn an Lebensfreude und Lebensqualität!", so die mutige Rentnerin.

Abgerundet wird dieses ganzheitliche Seminarkonzept durch Übungstermine alle 6-8 Wochen. Unter dem Motto "Ich kann’s auch! - Gemeinsam Üben" haben alle bisherigen Teilnehmer regelmäßig die Möglichkeit, das Erlernte zu vertiefen. So entsteht eine "Ich kann’s auch!"-Gemeinschaft und sicherlich auch neue Freundschaften.

Wer seinen Eltern, Schwiegereltern, Opa oder Oma eine Freude bereiten und ein großes Plus an Lebensqualität schenken möchte, der dürfte mit einem Seminar-Gutschein genau richtig liegen.

Die nächsten Seminartermine sind:

Basisseminar "Online kommunizieren" 12.09.22 – Standard: 360,00 € (pro Person)

13.09.22 – Exklusiv: 590,00 € (pro Person)

Folgeseminar "Internet nutzen"

10.10.22 – Standard: 360,00 € (pro Person) 11.10.22 – Exklusiv: 590,00 € (pro Person)

Ich kann’s auch "Gemeinsam Üben" 31.10.2022 – Standard: 49,00 € (pro Person)

Für die Standard-Seminare werden Schulungsräume in Heidelberg genutzt. Die Exklusiv-Seminare, die inhaltlich mit der Standard-Version identisch sind, finden im Europäischen Hof Heidelberg statt. Diese beinhalten das exklusive Ambiente des 5-Sterne Superior Hotels, ein 2-Gänge-Menü und zusätzlich noch 30 Tage kostenlose Tablet-PC-Nutzung. Die Schulungszeiten sind immer von 9.15 – 12.30.

Es wird auf einem Tablet-PC mit spezieller seniorengerechter Bedienoberfläche geschult. Im Anschluss an das Seminar sollte deshalb auch dieser Tablet-PC inkl. Software, Support und Versicherung genutzt werden. Er ist zu günstigen Konditionen bei Balla erhältlich.

Anmeldung: Bitte online anmelden unter www.balla-seminare.de oder per E-Mail an Anmeldung@Balla-Seminare.de oder telefonisch unter 0157 8346 9472.