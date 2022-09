the Celtic Shadows" genau das Richtige. Durstige Vampire und tanzende Skelette sorgen für eine düstere Stimmung im Griechischen Themenbereich. Im Globe Theatre beginnt zu Halloween in der neuen Show "Schachmatt" ein gruseliges Spiel auf Leben und Tod. Die Fontänen-, Laser-, und Feuer-show "Hellfire Fountains" verspricht ab dem 29. Oktober außerdem eine beeindruckende Darbietung auf dem See rund um die neue Attraktion "Josefinas kaiserliche Zauberreise". In Island entführt das Tages-Maze

Park Ensemble der Untoten in der Show "Unsterbliche Legenden – ein musikalischer Friedhof" zu neuem Leben erweckt. Gleich nebenan zieht der Illusionskünstler Vincent Vignaud in der neuen Show "Darkness" die Zuschauer in seinen Bann. Für begeisterte Halloweenfans ist die Eisshow "Surpr‘ice with

Neben der gespenstischen Dekoration versprechen zahlreiche weitere Highlights wahrhaft schreckliche Momente im Europa-Park. In Holland verwandeln sich die "Koffiekopjes" mit Nebel, Blitzen und gespenstischer Musik in die "Griezelkopjes". Aber auch im Spanischen Themenbereich geht es rund: Die Kutschen der Attraktion "Feria Swing" laden an Halloween zum "Flug der Vampire" ein.

Rust. (zg.) Allerlei Hexen, Gespenster und finstere Monster feiern vom 1. Oktober bis zum 6. November im Europa-Park Erlebnis-Resort erneut die gruseligste Zeit des Jahres. Mehr als 180.000 Kürbisse lassen Deutschlands größten Freizeitpark in sattem Orange leuchten und schmücken zusammen mit unzähligen Maiskolben, Strohballen und farbenfrohen Chrysanthemen die Wege. Die Attraktionen, das Showprogramm sowie die Parade und die Gastronomie stehen ebenfalls im Zeichen der bunten Jahreszeit. Auch die Wasserwelt Rulantica zeigt sich von ihrer schaurig-schönen Seite und bietet den Besuchern ein einzigartiges herbstliches Ambiente.

Halloween-Specials im Freizeitpark

Daneben bieten die 300 internationalen Künstler des Europa-

Park atemberaubende Unterhaltung. Zum Sterben schön wird es, wenn die Musiker zu Halloween die Italienische Freilichtbühne erobern, denn manche Songs der Geschichte überdauern die Zeit und genau diese Hits sind es, die das Europa-

"Niflheim" mutige Gäste ab zwölf Jahren in eine gruselige Welt mit Live-Akteuren.

Ein besonderes Highlight stellt auch in diesem Jahr die täglich stattfindende Ed’s Halloween Parade dar, bei der finstere Gestalten und unheimliche Kreaturen die Gäste das Fürchten lehren. Vor allem die kleinen Gruselfans dürfen sich auf das schaurig-schöne Halloweendorf im Französischen Themenbereich mit einem eigenen Labyrinth für Kinder beim Musikpavillon freuen.

Auch kulinarisch hält der Herbst Einzug in den Europa-Park. Ob cremige Kürbissuppe, leckere "Scary-Burger" oder feurige "Chili Cheese Fries" – die

Halloweenzeit bietet jede Menge Gaumenfreuden.

"Traumatica"

– der ultimative Nervenkitzel

Bei Einbruch der Dunkelheit kommen bekanntlich die schrecklichsten Gestalten hervor, daher ist das Horror-Event "Traumatica" ganz bestimmt nichts für schwache Nerven. Denn das mehrfach preisgekrönte Gruselspektakel treibt selbst den furchtlosesten Besuchern den Angstschweiß auf die Stirn. Das Festival findet vom 30. September bis zum 12. November immer freitags, samstags und sonntags (außer 2. Oktober) sowie am 31. Oktober und 3. November statt.

Die Vorpremiere ist am 28. September (alle Eintrittspreise unter www.traumatica.com. Einlass ist ab 18.45 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr).

SWR3 Halloween-Party

Nachtgespenster und Vampire aufgepasst: Am 31. Oktober steigt wieder Deutschlands größte Halloween-Party im Europa-

Park. Von 20 bis 2 Uhr heizen verschiedene SWR3-DJs den Tanzwütigen an unterschiedlichen Locations im Europa-Park ein. Musik von Schlager bis Rock sorgt für ausgelassene Partystimmung. Für Adrenalinfans sind ausgewählte Fahrgeschäfte an diesem Abend extra länger geöffnet.

"Eatrenalin"

– new dimensions of dining

Für Food Lovers spektakulärer Dining Experiences gibt es ab Herbst 2022 ein Highlight der Superlative. Denn in Rust eröffnet ein futuristisches Gastronomie-Event-Konzept zwischen dem 4-Sterne Superior Hotel "Krønasår" und der VR-Attraktion Yullbe: "Eatrenalin" ist das aufregendste Gastronomie-Konzept der Welt.

Rutschenspaß und Ruheoasen

Natürlich dürfen sich die Besucher auch in Rulantica auf besondere Halloween-Überraschungen freuen, darunter herbstliche Leckerbissen, schaurig-schöne Animationen für Kinder und Showeinlagen der Europa-Park Künstler. Die "Rulantica Vibes" bringen außerdem an ausgewählten Terminen mit coolen Beats und leckeren Cocktails ab 19 Uhr Chill-Out-Feeling in die Wasserwelt. Außerdem erwartet die Gäste der exklusive Ruhe- und Saunabereich "Hyggedal", um im Anschluss an eine grandiose Rutschpartie herrlich zu relaxen. Nachdem die Besucher wieder Kraft getankt haben, können sie sich seit diesem Sommer in ein feuchtfröhliches Abenteuer im neuen Outdoor-Fahrgeschäft "Tønnevirvel" stürzen. Was könnte es Schöneres geben, als nach einem erlebnisreichen Tag im Europa-Park oder der Wasserwelt Rulantica in gemütlichem Ambiente die Beine hochzulegen? Die sechs 4-Sterne Erlebnishotels sowie das Camp Resort des Europa-Park lassen dabei keine Wünsche offen.

Ho, Ho, HalloWinter

Lebkuchen oder Kürbissuppe? Buntes Herbstlaub oder doch lieber Christbaumkugeln am Tannenbaum? Dazu gibt es hier nur eine Antwort: beides! Denn zwischen der Halloweensaison und dem Einzug des weihnachtlichen Glanzes steht Deutschlands größter Freizeitpark Kopf und begeistert mit einer Mischung aus dem Besten, was beide Jahreszeiten zu bieten haben. Vom 7. bis zum 25. November können die Besucher in dieses herbstliche Winterwunderland eintauchen.

Weitere Informationen:

www.europapark.de

Gewinnspiel

Die RNZ verlost einen Gutschein für zwei Übernachtungen für vier Personen im 4-Sterne-Erlebnishotel inklusive Frühstück, Eintritt an zwei Tagen in den Europa-Park sowie an einem Tag nach Rulantica

(ohne Anreise, der Gutschein ist ab Ausstellung drei Jahre gültig).

Wer gewinnen möchte, schickt eine E-Mail mit dem Kennwort "Halloween" sowie Name, Adresse und Telefonnummer an: Roland.Scharschmidt@rnz.de

Einsendeschluss ist am Mittwoch, 7. Oktober 2022.