vfk. Mit dem Blick auf das Wasser auf einer Terrasse sitzen und Sonne tanken, dabei köstliches Essen genießen und mit leckeren Drinks anstoßen. Wer will das nicht? In einer der schönsten Lagen von Mannheim, direkt am Neckar und in der Nähe des Luisenparks, lockt das "bootshaus Mannheim" seine Gäste mit mehreren Highlights an.

Eines dieser Highlights ist die wetterunabhängige Terrasse, die direkt an das Restaurant anschließt und dank regensicherer Markise sowohl bei praller Sonne, als auch bei Regen genutzt werden kann. Wer in den Sommerferien noch kein Urlaubsziel hat, ist vielleicht dazu geneigt, einfach hierher, nach Mannheim, zu kommen.

Neben geschätzten Klassikern wie Fisch, Fleisch, bis hin zu vegetarischen oder veganen Gerichten, ist hier besonders das Schnitzel beliebt. In verschiedensten Variationen wird aus der österreichischen Spezialität ein wahrer Genuss.

Auch als Eventlocation steht das Restaurant seinen Gästen zur Verfügung. Im Jugendstilsaal finden etwa 120 Personen Platz, so bietet es sich an, hier private Feiern oder geschäftliche Anlässe zu planen. Bei der Eventplanung werden die Gäste von Anfang bis Ende unterstützt.

Während den Sommerferien gelten neue Öffnungszeiten. Bis zum 7. September öffnet das bootshaus um 17 Uhr seine Türen.