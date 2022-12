Angelbachtal. (abc) Nicht ohne Stolz blickt Reinhard Hörn auf seine ganz persönliche Erfolgsgeschichte zurück. Nach 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeiten in der genossenschaftlichen Bankengruppe wagte er 2002 den Weg in die Selbständigkeit und hat diesen Schritt bis heute nicht bereut. Seither vertrauen ihm mehr als 1500 Kunden mit einem vermittelten Baufinanzierungsvolumen von weit über 300 Millionen Euro. Auch die Kapitalanlage- und Altersvorsorgekonzepte umfassen eine Gesamtsumme im siebenstelligen Bereich. Wie wurde das möglich? "Ich will für die Kunden immer das Beste herausholen. Unabhängige Finanzberatung ist deshalb für mich der Königsweg", betont Hörn. Sein vierköpfiges Team erarbeitet für jeden Kunden ein persönliches Konzept, ohne dabei bestimmten Produktpartnern verpflichtet zu sein. Dies sieht Hörn als großen Vorteil gegenüber Mitbewerbern.

Besonders wichtig ist ihm seit jeher die individuelle Beratung: "Nach einem ausführlichen Gespräch mit unseren Kunden erarbeiten wir individuelle Vorsorge-, Finanzierungs- und Anlagekonzepte. Dabei achten wir besonders auf persönliche und familiäre Situation, Zukunftspläne sowie Ziele und Wünsche unserer Kunden", spricht Hörn auch für sein qualifiziertes Team, das ausnahmslos aus Bankkaufleuten besteht.

"Nichts ist beständiger als der Wandel", ist Hörns persönlicher Leitspruch und zugleich auch sein Antrieb, immer das Bestmögliche für seine Kunden herauszuholen. Dies galt bereits in Sinsheim- Hilsbach, wo die Hörn Finanz Vermittlung GmbH ursprünglich ansässig war. Auch in den aktuellen Räumlichkeiten in der Schlossstraße finden in angenehmer Atmosphäre individuelle Beratungen statt. Seit 2020 werden auch Online-Termine und Telefonberatungen angeboten. Egal wie und wo die Kommunikation stattfindet, das Ergebnis sind moderne Finanzierungs- und Anlagekonzepte. "Der Erfolg und die hohe Weiterempfehlungsquote unserer zufriedenen Kunden bestätigen mich immer wieder aufs Neue", bekräftigt Hörn abschließend.

Hörn Finanz Vermittlung GmbH

Schloßstr. 22

74918 Angelbachtal

Tel.: +49 7265 91 70 96 – 0

Fax.: +49 7265 91 70 96 – 19

info@hoern-finanz.de

www.hoern-finanz.de