zg. "Die Ehe ist und bleibt die wichtigste Entdeckungsreise, die der Mensch unternehmen kann." Dieses Zitat von Sören Kierckegaard macht auf die Möglichkeiten, seinen Horizont zu erweitern, aber auch auf die Überraschungen, die eine Reise beinhaltet, aufmerksam. Umso mehr gilt es, das, was planbar ist, so gut wie möglich zu organisieren. Auf der Hochzeitsmesse "Trau" können sich Hochzeitsinteressierte rund um das Thema Hochzeit informieren, beraten lassen und auch einkaufen. Darüber hinaus bietet sie neben dem Einkaufen auch zahlreiche Plattformen an, bei denen sich das Brautpaar über die neusten Trends der Saison informieren kann. Besonders fasziniert sind die Besucher jedes Jahr von den Brautmodenschauen, die als Highlight der Messe gelten, da hier die Besucher die ein oder andere Inspiration mitnehmen können. Zusätzlich gibt es einige Gewinnspiele, bei denen die Besucher tolle Preise für ihren schönsten Tag gewinnen können.

Über 180 Aussteller aus über 40 Branchen

In Mannheim in der Maimarkt-Halle, Xaver-Fuhr-Straße 101, stehen den Besuchern weit über 180 Aussteller aus über 40 Branchen zur Verfügung. Jeder dieser Aussteller ist mit viel Herz in seinem Thema. So bietet die Messe nicht nur eine vielseitige Auswahl an Braut- und Bräutigammode, sondern auch alles andere, was für eine perfekte Hochzeit benötigt wird.

Nicht nur das Brautkleid spielt am großen Tag eine wichtige Rolle, sondern auch die Musik, das Catering, die Hochzeitslocation, aber auch die Dekoration.

Neben den organisatorischen Faktoren muss ein individueller Ring ausgewählt werden, der die Verbindung zwischen dem Brautpaar zeigt. Auch gibt es heutzutage andere Möglichkeiten, die den Bund des Ehepaares zeigen. Das Besondere sind jedoch nicht nur die Aussteller, die den Besuchern mit Rat und Tat zur Seite stehen, sondern auch die Brautmodenschauen, die jedes Jahr die neusten Trends zeigen. Auf der Bühne bieten Künstler und Musiker sowie Konditoren und Floristen die Neuigkeiten in ihren Branchen an.

Gewinnspiele auf der "Trau"

Auf der Messe erleben die Besucher bereits vor ihrem großen Tag ein kleines bisschen Hochzeitsgefühl. Schon seit über 20 Jahren bietet sie jedes Jahr in allen Städten den bekannten Trauringturm an, bei dem die Besucher die einmalige Chance haben 66.666 Euro zu gewinnen. So lässt sich mit etwas Glück das Hochzeitsbudget aufstocken.

Aber nicht nur der Trauringturm sorgt für pure Glücksgefühle, sondern auch zahlreiche Gewinnspiele, die auf der Bühne aus allen Branchen verlost werden, wie beispielsweise ein Gewinngutschein eines tollen Brautmodengeschäftes im Wert von 100 Euro oder auch ein Gutschein für einen individuellen Blumenstrauß.

Besonderheiten auf der Trau

• "TRAU" Bühne: Hier werden die neusten Tipps und Trends der Braut- und Bräutigammode vorgestellt. Die Brautmodenschauen finden an beiden ...