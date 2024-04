Wiesloch. (vfk) Veloland Brand in Wiesloch, ursprünglich 1976 in Stuttgart von Peter Brand gegründet und seit 2018 in der zweiten Generation von Tochter Nastassja Brand geführt, beweist sich nicht nur durch das lange Bestehen, sondern auch durch die Leidenschaft, mit der die Familie Brand ihr Geschäft führt.

Dank Mitgliedschaft in der ZEG, der Zweirad-Einkaufsgenossenschaft, ist das Bikecenter exklusiver Verkäufer von Eigenmarken wie Bulls oder Pegasus neben Top-Modellen anderer renommierter Hersteller. Zusätzlich bedeutet das für Kunden, dass sie bei Fahrrädern, Ersatzteilen und Zubehör die höchste Qualität zum bestmöglichen Preis erwarten können. Auch durch den Verband möglich war die Zertifizierung der Werkstatt von Veloland Brand.

Und jetzt zum Beginn der Fahrradsaison gibt es die größte Auswahl an Fahrradmodellen, da die Lager voll sind und das Veloland Brand somit gut auf kauffreudige Kundschaft vorbereitet ist. Zusätzlich zur bereits großen Auswahl, die das Bikecenter bietet, kommt nun ein neues Highlight:

Jedes Wochenende von Mai bis Anfang Juni hält ein Showtruck einer Fahrradmarke, wie beispielsweise i:SY oder Kettler, auf dem Parkplatz von Veloland. Jeden Freitag und Samstag werden hier die neuesten Modelle der Fahrradmarken vorgestellt. Kunden können die Zweiräder nicht nur anschauen, sondern auch Probefahren.

Die qualifizierten, geschulten Mitarbeiter, die teilweise bereits mehr als zwanzig Jahre im Unternehmen sind, stehen mit langjähriger Erfahrung und Leidenschaft zur individuellen Beratung zur Verfügung. Hier wird auf die Bedürfnisse der Kunden eingegangen, um das richtige Fahrrad für jeden zu finden.

Wer die Leidenschaft für die Zweiräder teilt, hat jetzt die beste Chance ein Teil des Veloland-Teams zu werden. Hier wird auf einem ganz anderen Qualitätsniveau gearbeitet – und das vollkommen serviceorientiert! So kann das Bikecenter sich als der Serviceanbieter der Region beweisen.

Veloland Brand

Bikecenter Brand GmbH

Hauptstr. 176, 69168 Wiesloch

Tel.: +49 6222 948 34 00

E-Mail: info@veloland-brand.de

www.veloland-brand.de