Wiesloch. (zg) Vor knapp über zwei Jahren wurde aus Radsport Peter Brand das neue Ladengeschäft Veloland Brand. Im Verkaufsraum erinnert kaum etwas an die alten Räumlichkeiten. Und auch die neue Werkstatt hat auf den ersten Blick wenig gemeinsam mit den früheren Arbeitsplätzen. Was aber seit jeher unverändert ist: Der Name Brand steht für den besten Service der Region!

"Das beginnt mit vermeintlichen Kleinigkeiten, dass beispielsweise jeder Kunde mit einem ‚Hallo‘ begrüßt wird", erklärt Inhaberin Nastassja Brand. Jeder Kunde soll sich wahrgenommen fühlen. Und das an allen Berührungspunkten. "Auch nach dem Kauf ist es uns wichtig, dass der Kunde zufrieden ist und wir ihm eine qualitativ hochwertige Werkstattleistung anbieten können", so Brand weiter.

Das Fahrrad und darunter vor allem das Pedelec – umgangssprachlich E-Bike – ist schon lange ein hochwertiges und beratungsintensives Produkt. So werden die Mitarbeitenden auch über ihre Ausbildungen hinaus jährlich von den verschiedenen Herstellern geschult. Im letzten Jahr hat sich das Veloland Brand freiwillig einer TÜV-Zertifizierung unterzogen und darf sich nun Qualitäts-Werkstatt nennen. Teil der Zertifizierung, neben vielen Qualitätssicherungsprozessen, ist ebenso eine anonyme Kundenumfrage, die mit der Note 1,2 abgeschlossen wurde. Diese wird fortlaufend wiederholt – Formulare und einen Briefkasten hierfür findet man in den Räumen der Dialogannahme.

"Bester Service" bedeutet aber auch Prozesse im Sinne des Kunden zu beschleunigen. Derzeit werden die einzelnen Werkstatt-Vorgänge überarbeitet, effizienter gestaltet und wo es notwendig und hilfreich ist, auch digitalisiert.

Ebenso setzt das Veloland in der Verkaufsberatung auf kundenorientierte Leistung. Beispielsweise werden an gut besuchten Tagen Pager an die Kunden ausgegeben, die man sonst so nur aus der Gastronomie kennt. So können Kunden sich bereits im Laden umschauen und werden nacheinander in die Beratung genommen. Was zunächst eine Lösung für den noch immer anhaltenden Personalmangel im Einzelhandel war, hat sich als sinnvolles Werkzeug für ein stressfreieres Einkaufserlebnis bewiesen.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, kann gerne mal in den neuen Räumlichkeiten vorbeischauen.

Veloland Brand, Bikecenter Brand GmbH

Hauptstrasse 176, 69168 Wiesloch

Beratung: Di – Fr 10 –19 Uhr, Sa 10 –16 Uhr

Service: Di – Fr 9 – 19 Uhr, Sa 9 –16 Uhr