Wiesloch. (zg) Wieder dürfen sich die Beraterinnen und Berater des Family Offices der Volksbank Kraichgau über eine Auszeichnung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH freuen. Auch in diesem Jahr erhält die Bank als einer der besten Private Banking-Anbieter bundesweit mit dem Prädikat "exzellente Beratungsqualität" die höchste Form der Auszeichnung.

Als unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung bei Finanzdienstleistern, führte die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH in diesem Jahr wieder einen umfangreichen bundesweiten Test bei Banken durch, die die Dienstleistung "Private Banking", beziehungsweise "Vermögensverwaltung" anbieten. Dabei stehen Beratungs-, Servicequalität sowie der digitale Ersteindruck auf dem Prüfstand.

In der ersten Kategorie, dem "Digital-Check", erfolgt zunächst die Bewertung des Private Banking-Bereichs auf der Internetseite der Bank, mit dem Fokus auf dem Thema "Vermögensverwaltung". Transparenz, Anlagephilosophie, Marktberichte sowie Kontaktmöglichkeiten und das Angebot eines Newsletters spielen hier eine bedeutende Rolle.

Danach folgt das Erstgespräch, per Telefon oder Video. Analysiert werden hierbei der Service, die Freundlichkeit und die Professionalität der Terminvereinbarung. Daneben ist insbesondere das detaillierte Erfragen des Kundenwunsches von Bedeutung. Ebenso ist das Angebot eines Folgetermins für die tiefergehende Finanzanalyse und Beratung zu bereits besprochenen Handlungsfeldern elementar.

Basis für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung ist nach Ansicht der Prüfgesellschaft stets das Erkennen kundenspezifischer Bedarfsfelder mittels einer ganzheitlichen Finanzanalyse. Diese wird in der dritten Kategorie, in der das persönliche Beratungsgespräch im Fokus steht, bewertet. In diesem Gespräch liegt ein besonderer Fokus auf der Frage, ob und wie umfassend die Analyse erfolgt. Sowohl das Interesse der Kunden, als auch erste Fragen zur Privatbilanz, vorhandenen Versicherungen, zu Vollmachten und auch zu Einkünften und weiteren Vermögenswerten sind von Bedeutung. Gerade im Private Banking geht es sowohl um die Erfassung der individuellen Kundensituation als auch um die Vorstellung der ergänzenden Dienstleistungen, die für den Interessenten sinnvoll sind.

Und diese drei Prüfkategorien hat das Family Office der Volksbank Kraichgau auch in diesem Jahr – zum dritten Mal in Folge – wieder mit Bravour gemeistert. Die Volksbank Kraichgau zählt damit zur Elite der Private Banking-Anbieter und erhält die mit einer Gesamtnote von 1,70 die Auszeichnung "Exzellente Beratungsqualität". Das etwa 60-köpfige Family Office der Volksbank Kraichgau setzt sich neben den Relationshipmanagern aus zwei Bereichen mit ausgewiesenen Experten zusammen. Im Investment Office werden unterschiedliche Mandatstypen für das Wertpapiermandat angeboten. Die Experten aus dem Wealth Consulting unterstützen im Wesentlichen beim Aufbau der passgenauen Gesamtvermögensstrategie und liefern Anregungen für den optimierten Übergang von Unternehmen und Vermögen.