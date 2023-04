Heidelberg. (zg) Begleiten Sie uns auf unserer Frühstücksfahrt nach Neckarsteinach und zurück, und verbringen Sie einen entspannten Sonntagmorgen an Bord.

Frühstücksfahrten jeden Sonntag bis Ende April

Wir servieren Ihnen frischen Kaffee und eine reichhaltige Frühstücksetagere direkt an Ihren Tisch. Dazu gehören knusprige Brötchen, verschiedene Aufstriche sowie köstliche Käse- und Wurstvariationen. Während Sie sich rundum verwöhnen lassen, genießen Sie durch die großen Panoramafenster unserer Schiffe den Blick auf die bezaubernde Odenwaldlandschaft und das Vier-Burgen-Neckartal. Bis zum 30. April 2023 bieten wir jeden Sonntagmorgen ab 11 Uhr eine Fahrt ins malerische Neckartal an und servieren Ihnen dabei ein traumhaftes Frühstück.

Sightseeing Rundfahrt in Heidelberg

Unsere Sightseeing Rundfahrt auf dem Neckar ist ideal für Touristen mit wenig Zeit im Gepäck! Jeden Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen in der Hauptsaison fahren wir mit unserer Flotte zwischen dem berühmten Heidelberger Schloss und dem Wieblinger Wehrsteg, an den lebendigen Ufern Heidelbergs entlang. Kommen Sie zu uns an Bord, entdecken Sie die schönsten Bauwerke der Neuenheimer Promenade und genießen Sie den Ausblick auf die historische Altstadt und das Heidelberger Schloss. Entdecken Sie Heidelberg auf eine einzigartige Art und Weise bei einer 50-minütigen Rundfahrt.

The Frank Sinatra Show an Bord

Erleben Sie einen unvergesslichen Abend mit dem Heidelberg Swing Orchester, der Big Band der Heidelberger Druckmaschinen AG.

Lassen Sie sich von mitreißenden Rhythmen von Glenn Miller und den modernen Klängen von Robbie Williams durch den Abend begleiten. Das Orchester, bestehend aus talentierten Musikern, entführt Sie in die goldene Ära des Swing und bringt mit zeitgenössischen Interpretationen frischen Wind in diesen nostalgischen Musikstil.

Während Sie in diese bezaubernde Welt des Swings eintauchen, servieren wir Ihnen ein exquisites 3-Gänge-Menü, das sorgfältig auf das musikalische Erlebnis abgestimmt ist. Genießen Sie die perfekte Kombination aus kulinarischen Köstlichkeiten und mitreißender Live-Musik in einer stilvollen Atmosphäre. Ol‘ Blue Eyes Is Back!

Machen Sie sich bereit für einen unvergleichlichen Abend voller beSwingter Rhythmen, unvergesslicher Melodien und Gaumenfreuden am Samstag, den 22. April.

Burgenfahrt nach Neckarsteinach – Der Klassiker

Kombinieren Sie einen Tagesausflug nach Heidelberg mit einer Schifffahrt zur 4-Burgen-Stadt Neckarsteinach. Die dreistündige Rundfahrt wird täglich mehrmals angeboten und kann online oder vor Ort erworben werden. Wanderbegeisterte können in Neckarsteinach einen Zwischenstopp einlegen, um den Burgenrundweg oder die Burgfeste Dilsberg zu besuchen.

Während allen Fahrten wird eine abwechslungsreiche Speise- und Getränkekarte angeboten.

Weitere Informationen unter:

www.weisseflottehd.de