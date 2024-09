zg. Erleben Sie den Charme des Neckartals wie nie zuvor an Bord der Weissen Flotte Heidelberg! Tauchen Sie ein in unvergessliche Sommerabende, historische Kurpfalz Erlebnisse und authentische Feste, alles umrahmt von der malerischen Kulisse des Neckars.

Speisen und Getränke an Bord der MS Königin Silvia, begleitet von einem zauberhaften Sonnenuntergang über dem Neckar.

Ob auf dem Sonnendeck bei warmen Temperaturen oder im temperierten Salon mit sanfter Hintergrundmusik − diese Fahrt wird unvergesslich sein! Und was wäre, wenn Sie dieses einzigartige Erlebnis mit jemandem teilen könnten? Stöbern Sie auf der Homepage der Weissen Flotte nach Ihrer Lieblingsveranstaltung im Herbst. Das "Weinschiff”, die "Gänsefahrt” oder eine der vielen Drei-Gänge- Dinnerfahrten mit delikaten Menüs, sowie unvergesslichen Shows, wie zum Beispiel das "Captains Comedy Dinner. Diese und viele mehr, sind das ideale Geschenk für Freunde, Familie, Partner oder Partnerin, die Sie schätzen. Egal, ob Geburtstag, Jubiläum oder einfach nur, um Ihren Liebsten eine Freude zu bereiten − überraschen Sie mit einer unvergesslichen Schifffahrt.

Feiern Sie Ihren Samstag mit unserem "Neckar Oktoberfest” am 28. September. Genießen Sie Ihre bayrische Vesperplatte, gutes Bier, Live-Musik und ausgelassene Stimmung auf dem Wasser.

Freuen Sie sich auf den "französischen Abend” am 11. September. Tauchen Sie ein in die Atmosphäre Frankreichs, begleitet von Live-Musik vom Duo "Brigithe & Taxi Bleu” Unterhaltungsklängen, sowie schöner Stimmungsmusik. Dazu servieren wir Ihnen eine Auswahl an köstlichen französischen Spezialitäten an Bord der MS Alt Heidelberg.

Die "Bayrische Neckarfahrt” am 28. Oktober lädt Sie ein, die bayerische Lebensart zu erleben, während Sie den atemberaubenden Blick auf das Neckartal genießen. Kommen Sie an Bord und feiern Sie mit uns ein uriges, zünftiges und deftiges bayrisches Fest. Unser Küchenteam serviert ein traditionelles bayrisches Menü, das mit einem köstlichen Dessert abgerundet wird. Aber das ist nicht alles − während Sie durch die malerischen Landschaften des Neckartals gleiten, sorgt unsere Musikkapelle Descharanka für die beste Stimmung mit tradi­tioneller bayrischer Musik. Dieses dreistündige Erlebnis verbindet auf einzigartige Weise kulinarische Freuden und kulturelle Entdeckungen. Lassen Sie sich dieses bayrische Fest auf dem Wasser nicht entgehen!

Am Samstag, den 26. Oktober, erleben Sie einen Abend voller Geschichte und Kulinarik. Beim "Kurpfälzer Abend” begegnen Sie der Liselotte von der Pfalz persönlich und lassen sich von Perkeo auf eine historische Reise mitnehmen. Lassen Sie sich von den Darstellern in historischen Gewändern in die Kurpfälzer Geschichte entführen, während wir Sie mit kulinarischen Extras verwöhnen.

Jede dieser Abendfahrten dauert von 19.30 bis 22.30 Uhr, mit Boarding 30 Minuten vor Abfahrt. Sie bieten ein einzigartiges Erlebnis, bei dem Sie die Schönheit des Neckartals in vollen Zügen genießen können.

Lassen Sie sich diese einmaligen Events nicht entgehen! Buchen Sie jetzt Ihre Tickets für diese besonderen Abendfahrten und entdecken Sie das Neckartal aus einer neuen Perspektive.

Neugierig auf mehr? Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie die Vielfalt an Dinnerfahrten und Ausflügen, die wir anbieten. Von romantischen Dämmerungsfahrten bis hin zu spannenden Themenreisen − die Weisse Flotte Heidelberg bietet für jeden Geschmack etwas. Tauchen Sie ein in einzigartige Erlebnisse und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen. Wir freuen uns darauf, Sie an Bord zu begrüßen!

Weitere Informationen unter www.weisseflottehd.de