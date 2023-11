zg. Wir laden Sie herzlich ein, den Zauber der Vorweihnachtszeit an Bord unserer festlich geschmückten Flotte zu erleben. Lassen Sie sich von der atemberaubenden Kulisse des winterlichen Flusses verzaubern und genießen Sie kulinarische Höhepunkte der Extraklasse.

Unser Highlight in diesem Jahr: Lafers Weihnachtsgala am 22. Dezember – ein Event, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten! Lassen Sie sich von Sternekoch Johann Lafer live vor Ort mit einem exklusiven Vier-Gänge-Menü verwöhnen und genießen Sie die festliche Stimmung, die von der Pfälzer Addicted Band und Tamara Pusch musikalisch begleitet wird. Die Weihnachtsgala mit Johann Lafer auf der Königin Silvia ist ein unvergessliches Erlebnis, das Sie auf eine winterliche Schifffahrt durch das malerische Neckartal entführt. Während der Fahrt können Sie die verschneiten Landschaften und malerischen Orte bewundern und sich von der winterlichen Atmosphäre verzaubern lassen. Wir bieten Ihnen einen exzellenten Service an Bord, damit Sie Ihren Abend in vollen Zügen genießen können!

Johann Lafer, bekannt für seine kunstvolle Kochkunst und seine charismatische Persönlichkeit, wird diesen Abend zu einem unvergleichlichen Erlebnis machen. Er wird nicht nur Ihr Gaumen mit seinen meisterhaften Gerichten verwöhnen, sondern steht auch für Gespräche und Fotos zur Verfügung – eine einmalige Gelegenheit für alle.

Koch-Enthusiasten und Fans!

Sie haben für das Wochenende noch keine Pläne? Dann laden wir Sie herzlich zu unserer gemütlichen Frühstücksfahrt ein, die Sie bis nach Neckarsteinach und wieder zurück bringt. Genießen Sie einen entspannten Samstag- oder Sonntagmorgen an Bord unserer Flotte: Wir bringen Ihnen eine reichhaltig gefüllte Frühstücksetagere und frisch gebrühten Kaffee direkt zu Ihrem Tisch. Freuen Sie sich auf knackige Brötchen, eine Vielfalt an Aufstrichen sowie eine Auswahl erlesener Käse- und Wurstsorten.

Zusätzlich möchten wir Sie dar­auf aufmerksam machen, dass am 26. Dezember ein besonderes Event stattfindet: Unser festlicher Weihnachtsbrunch! Nutzen Sie die Gelegenheit, die weihnachtlichen Feiertage auf eine ganz besondere Art und Weise ausklingen zu lassen und stoßen Sie mit uns bei einem exquisiten Brunch an Bord an. In festlicher Atmosphäre servieren wir Ihnen eine Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten, die keine Wünsche offenlassen. Genießen Sie die festliche Stimmung auf dem Wasser und lassen Sie sich von uns in weihnachtliche Gefilde entführen. Der Weihnachtsbrunch ist die perfekte Gelegenheit, um in geselliger Runde zusammenzukommen, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen und die besinnliche Zeit des Jahres in vollen Zügen zu genießen. Wir freuen uns darauf, diesen besonderen Tag mit Ihnen zu teilen!

Neugierig auf mehr? Wir freuen uns darauf, Sie an Bord zu begrüßen!

Weitere Informationen unter www.weisseflottehd.de