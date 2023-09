zg. Erleben Sie den Charme des Neckartals wie nie zuvor an Bord der Weissen Flotte Heidelberg! Tauchen Sie ein in unvergessliche Herbsttage, mit unvergesslichen Erlebnissen an Bord. Hier eine kleine Auswahl.

Fahrten im Oktober

Die "Bayrische Neckarfahrt" am 1. Oktober lädt Sie ein, die bay- rische Lebensart zu erleben, während Sie den atemberaubenden Blick auf das Neckartal genießen. Kommen Sie an Bord und feiern Sie mit uns ein uriges, zünftiges und deftiges bayrisches Fest. Unser Küchenteam serviert ein traditionelles bayrisches Menü, das mit einem köstlichen Dessert abgerundet wird. Aber das ist nicht alles – während Sie durch die malerischen Landschaften des Neckartals gleiten, sorgt unsere Musikkapelle Descharanka für die beste Stimmung mit traditioneller bayrischer Musik. Dieses dreistündige Erlebnis verbindet auf einzigartige Weise kulinarische Freuden und kulturelle Entdeckungen. Lassen Sie sich dieses bayrische Fest auf dem Wasser nicht entgehen!

In die Welt des Schlagers der 70er Jahre können Gäste am Freitag, 6. Oktober, eintauchen. An Bord dieses besonderen Events sind Rokko Rubin & Die Schlagerjuwelen, die mit ihrer mitreißenden Show für echtes Retro-Feeling sorgen.

Am Samstag, dem 21. Oktober, erleben Sie einen Abend voller Geschichte und Kulinarik. Beim "Kurpfälzer Abend" begegnen Sie der Liselotte von der Pfalz persönlich und lassen sich von Perkeo auf eine historische Reise mitnehmen. Lassen Sie sich von den Darstellern in historischen Gewändern in die Kurpfälzer Geschichte entführen, während wir Sie mit kulinarischen Extras verwöhnen.

Das Schiff wird am Dienstag, 31. Oktober, in eine schaurig, gruselige Party-Location verwandelt. Bei der Halloween Party sind Monster, Zombies und angsteinflößende Gestalten gerne gesehen.

Fahrten im November und Dezember

Am Samstag, 4. November, servieren wir zu einem Vier-Gänge- Menü verschiedene Weine der Winzergenossenschaft Schriesheim. Genießen Sie kulinarische Speisen und erfahren Sie anekdotisch von der Vielfalt der badischen Weinstraße.

Passend zum Martinstag am Samstag, 11. November, gibt es eine dreistündige Fahrt durch das bezaubernde Neckar- tal bei der der Klassiker des kulinarischen Herbstes "gebratene Gans" serviert wird. Damit läuten wir die kalte, gemütliche Jahreszeit ein.

Machen Sie sich bereit für die berühmtesten Weihnachtslieder im Swing-Stil, inspiriert von Größen wie Michael Bublé, Frank Sinatra und Dean Martin! Erleben Sie am Freitag, 15. Dezember, die Vorfreude auf Weihnachten, begleitet von dem Duft von Glühwein, einem Drei-Gänge-Menü und festlichem Swing. Die 15 talentierten Musiker und Solisten der Grand Central Bigband haben es sich zur Aufgabe gemacht, Swing und Jazz modern zu interpretieren.

Feiern Sie mit uns und unseren DJs die Silvesternacht auf dem Partyschiff MS Alt Heidelberg, umgeben von der bezaubernden Kulisse der Stadt. Sie erwartet eine sensationelle Party-Schiff-Fahrt ins Neue Jahr.

Lassen Sie sich diese einmaligen Events nicht entgehen! Buchen Sie jetzt Ihre Tickets für diese besonderen Abendfahrten und entdecken Sie das Neckartal aus einer neuen Perspektive. Neugierig auf mehr? Besuchen Sie unsere Website und entdecken Sie die Vielfalt an Events und Ausflügen, die wir anbieten. Die Weisse Flotte Heidelberg bietet für jeden Geschmack etwas. Tauchen Sie ein in einzigartige Erlebnisse und schaffen Sie unvergessliche Erinnerungen. Wir freuen uns darauf, Sie an Bord zu begrüßen!

Weitere Informationen: www.weisseflottehd.de