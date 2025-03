zg. Bei uns, der Familie Schreiber und unserem äußerst engagierten Team, finden Sie "La Dolce Vita" in einer einzigartigen Erlebniswelt direkt vor den Toren Heidelbergs! Aber was genau heißt das? Wenn man ChatGPT fragt, bekommt man folgende Antwort:"La Dolce Vita bedeutet wörtlich "das süße Leben" und beschreibt eine Lebensweise, die von Genuss, Leichtigkeit und Freude geprägt ist. "La Dolce Vita" steht für entspannte Tage, gutes Essen, exzellenten Wein, mediterrane Gelassenheit und das bewusste Erleben der schönen Dinge des Lebens – sei es ein Sonnenuntergang am Meer, ein ausgedehntes Essen mit Freunden oder einfach der Moment, in dem man das Leben in vollen Zügen genießt."

Gepackt von diesem Gefühl wurde vor über 20 Jahren die Idee geboren, ein Hotel zu schaffen, das anders sein sollte, und somit Ihnen, liebe Gäste, mehr als nur Urlaub ermöglichen soll, sondern das Leben vollumfänglich versüßt! Und das Beste daran ist, dass man gar nicht so weit in die Ferne schweifen muss, wenn doch das Schöne direkt vor einem liegt! Heute ist aus diesen Anfängen eine mediterrane Erlebniswelt entstanden, die das Beste von "La Dolce Vita" einfängt: die Villa Collection.

Diese umfasst drei exquisit und liebevollgestaltete Hotels – die Villa Toskana in Leimen mit über 320 Zimmern, sowie die Villa Medici in Bad Schönborn und die Villa Bosco in Walldorf. Zur Villa Toskana in Leimen gehören zudem die Vinothek Villa di Vino, der Concept Store Villa Oliva und letztlich die neue Wellnessoase der Vista Spa, die das mediterrane Lebensgefühl perfekt abrunden. Lassen Sie uns gemeinsam Ihr Highlight in unserer Erlebniswelt finden und das anhand der wunderbaren Definition der KI.

Entspannte Tage:

Wo könnten Sie besser entspannen als in unserer 3000 Quadratmeter großen Wellnesswelt? Genießen Sie diese Großzügigkeit mit diversen individuellen Ruhezonen, so dass Sie vollkommen für sich sein können. Gerade in der warmen Jahreszeit haben Sie die Möglichkeit auf unserer Liegewiese "Gartenlust", umringt von Olivenbäumen, die Natur zu genießen, in unserem 20 Meter Infinitypool den Blick in die Ferne schweifen zu lassen oder von unserem Panoramagarten die Schönheit der Leimener Weinberge zu betrachten. Zwischendurch können Sie sich in verschiedenen Saunen, Dampfbädern oder in der Salzlounge regenerieren oder sich einfach mal den Alltagsstress von unserem äußerst engagierten und versierten Masseurteam wegmassieren lassen. Es ist zwar nicht der Sonnenuntergang am Meer, aber wenn Sie erst einmal einen Sonnenuntergang über den Pfälzer Bergen – der Haardt – aus unseren Infinitypool erlebt haben, ist das Meer schnell vergessen.

Gutes und gesundes Essen:

Beginnen Sie den Tag mit einem reichhaltigen und ausgewogenen Frühstück. Während des Tages haben Sie dann diverse Möglichkeiten, sich weiter kulinarisch zu verwöhnen.

Sei es während Ihres Vista Spa Aufenthalts an einer der verschiedenen Snackstationen, wo neben Tees, Obst, Nüssen und Trockenfrüchten über den Tag süße und herzhafte Snacks zur Verfügung stehen.

Sei es mittags in unserem "Living Room" mit einem leichten Salat oder einer Pinsa. Oder sei es in unserer direkt angrenzenden Vinothek Villa di Vino, wo Sie die feinsten italienischen Antipasti-Platten genießen können. Abschließen können Sie dann den Tag mit unserem 4-Gang-Dolce-Vita-Menü von unserem Küchenchef Mathias Kitzmann, welcher Dank seiner saisonalen und regionalen Kompositionen das süße und herzhafte Leben auf Ihren Gaumen bringt. Und sollten abends dann doch nur die kleinen Gelüste aufkommen, gibt es alternativ dazu auch eine wunderbare kleine, aber feine A-la-Carte-Auswahl oder doch die Pizza in der Vinothek, womit Sie beim nächsten Highlight wären.

Exzellenter Wein:

Was wäre ein Ausflug in die Toskana ohne Wein? Vor über zehn Jahren dachten wir uns das auch und somit wurde unsere Villa di Vino ins Leben gerufen. Da man von gutem Wein bekanntlich nicht genug haben kann, bieten wir über 1500 Etiketten aus aller Welt an, wobei der Fokus auf Italien und Deutschland liegt. Unser Connaisseur Piero Cortinovis mit seinem Team hilft Ihnen selbstverständlich dabei, Ihren perfekten "Dolce Vita"-Wein zu finden.

Bewusstes Erleben der schönen Dinge: Hierzu gehören die bereits aufgezählten Erlebnisse, wobei Sie bei uns noch vieles Weitere zum Entdecken finden. Für die einen ist es der Wein, für die anderen ist es das Flanieren durch die Stadt und das damit verbundene Entdecken eines süßen Lädchens. Wir können zwar keine ganze Stadt bieten, aber dafür den individuellen und einzigartigen Concept Store Villa Oliva auf über 400 Quadratmetern, welcher direkt neben der Vinothek ist.

Dank Sabine Riglewski finden Sie vom schicken Outfit aus Italien für den nächsten Drink an Lorenzos Bar auch die passende Bademode für Ihren Vista Spa-Aufenthalt oder die schönste Tischdekoration für die anstehende Osterzeit.

Wenn Sie die wunderschöne Rhein-Neckar-Region aktiv erkunden möchten, machen Sie das am besten mit unseren brandneuen Coboc E-Bikes – designed in Heidelberg – und genießen die wunderbaren Weinhänge und Flussrouten. Sie lassen es lieber entspannt angehen? Gönnen Sie sich ein Glas Aperol Spritz in unserem Garten in mitten der mediterranen Pflanzenwelt und lauschen Sie dem Gesang der Natur.

Finden Sie das für sich passende Erlebnis und lassen sich zum Beispiel am 20. April zwischen 10 und 14 Uhr dank unseres Osterbrunchs im Ristorante Medici verwöhnen. Zelebrieren Sie im Mai Ihre Mutter (oder sich selber, wenn Sie Mutter sind) mit einem ausgedehnten Langschläfer- und Familienfrühstück. Die Events sind natürlich auch für Tagesgäste buchbar. Ab Pfingsten können Sie sich dann auf weitere Highlights rund um Yoga und Musik freuen. Seien Sie gespannt!

Villa Collection

Hamburger Straße 4-10

69181 Leimen