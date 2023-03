zg. Die Romantischen Vier im Neckartal – das sind Eberbach, Hirschhorn, Neckarsteinach und Neckargemünd – bieten alles für einen erholsamen Ausflug in eine idyllische und naturbelassene Landschaft mit erlebnisreicher Kultur und Historie. Unsere Gäste finden hier vielfältige Freizeitmöglichkeiten für jedes Alter und Entspannung pur.

Romantische Altstadtgassen mit historischen Fachwerkhäusern, Burgen, die hoch über dem Neckar thronen, traditionsreiche Veranstaltungen und Märkte – die vier historischen Altstädte laden mit ihren wunderschönen Plätzen zum Verweilen und Genießen in die vielfältigen Einkehrmöglichkeiten ein. Sie können bequem an einer Neckarpromenade entlang spazieren, einen Familienpark besuchen und einen der informativen Themenwege wie den Pfad der Flussgeschichte oder den Hochwasserpfad gehen oder den anspruchsvolleren Neckarsteig erwandern. Dieser führt auf 128 Kilometern in neun Etappen von Heidelberg bis Bad Wimpfen und durch die Etappenorte der Romantischen Vier. Den Rückweg kann man bequem mit dem öffentlichen Nahverkehr antreten. Abstecher in das umfangreiche und gut ausgeschilderte Wanderwegenetz des Odenwalds sind für Tagesausflüge bestens geeignet. Radfahr-Begeisterte finden eine Vielzahl von gut ausgebauten und beschilderten Radwegen. Für Familien ist der Neckartalradweg bestens geeignet, für sportlich Ambitionierte die Hügel des Odenwalds, selbst für Mountain-Biker ist ein erlebnisreiches Angebot dabei und mit dem E-Bike kommt man fast überall hin. Auch Kanufahren oder Schwimmen in einem der schön gelegenen Frei- und Hallenbäder zählen zu den beliebten Aktivitäten.

