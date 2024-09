zg. Am Sonntag, 22. September, ist es wieder soweit: Dann fällt der Startschuss für den 25. Sparkasse Kraichgau-Lauf des Lauftreffs des SV Rohrbach. Traditionell ist auch wieder ein Team der Sparkasse mit dabei. "Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder als Sparkasse Kraichgau-Team an den Start zu gehen", sagt Bernd Eknigk, Regionaldirektor bei der Sparkasse Kraichgau, die den Lauf von Anfang an unterstützt – ganz im Sinne der Sparkassen-Finanzgruppe als Deutschlands größtem nichtstaatlichem Sportförderer. "Der SV Rohrbach organisiert Jahr für Jahr ein Laufevent für die ganze Familie, das sich zu einer festen Marke weit über die Grenzen Sinsheims entwickelt hat", betont Eknigk. "Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer leisten mit diesem Volkslauf einen wichtigen sozialen Beitrag für die Gemeinschaft." Die Förderung des ehrenamtlichen Engagements ist seit jeher Teil des öffentlichen Auftrags der Sparkasse Kraichgau.

Fotos: zg/SV Rohrbach

Für jeden die passende Strecke

Auch dieses Jahr wird die 30er-Strecke wieder ins Laufangebot aufgenommen, berichtet Organisator Michael Czink. Der "Dreiviertel-Marathon", der mit seinem anspruchsvollen Profil einem "gefühlten Marathon" entspricht, erstreckt sich über die 10er, Halbmarathon-und 21er-Streckenverläufe. Der Start beziehungsweise Ziel-Bereich ist in diesem Jahr wieder an der Kreuzgrundhalle/Dorfplatz (Bruchstr. 13). Die 5-Kilometer-Strecke ist seit vergangenem Jahr tatsächlich fünf Kilometer lang. Ein zusätzlicher Anstieg zum so genannten Kraichgaublick macht die Kurzstrecke noch attraktiver und schöner. Der Streckenverlauf führt einmal rund um das Rohrbacher "Dilsbergel" mit herrlichem Ausblick auf den Kraichgau und die Burg Steinsberg. Die 10-Kilometer-Strecke, bei der Jahr für Jahr die meisten Läuferinnen und Läufer an den Start gehen, bleibt unverändert.

Insgesamt gibt es folgende Strecken: 30 km, 21 km, 10 km, 5 km, Walking (5 und 10 km) und den Schülerlauf. Mit seinem ständigen Auf und Ab entlang der Strecken bietet der Sparkasse Kraichgau-Lauf also für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer etwas, egal ob Spitzen- oder Freizeitläufer, egal ob Walker oder Familie mit Hund.

Spende für soziale Einrichtung

Wie in den vergangenen Jahren wird auch der 25. Sparkasse Kraichgau-Lauf ein Spendenlauf. Für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer spendet der Rohrbacher Lauftreff mindestens einen Euro an eine soziale Einrichtung. "Nach den bisherigen Kraichgau-Läufen konnten wir in den letzten neun

Jahren bislang ein Spenden-Gesamtvolumen von über 12.000 Euro an soziale Einrichtungen spenden", freut sich Organisator Michael Czink.

Die Online-Anmeldung auf www.kraichgau-lauf.de ist bis zum 20. September 2024 möglich. Eine Anmeldung vor Ort ist auch am Lauftag noch möglich.