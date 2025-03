Schwetzingen. (zg) Die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier integriert das etablierte Traditionsunternehmen via vital, Südtangente 1, gegenüber des Neuen Messplatzes in Schwetzingen. Dies bestätigte Werner Pfitzenmeier auf Nachfrage. In der Unternehmensstruktur wird das via vital bei VeniceBeach eingegliedert und wird mit seiner Konzeption aus Fitness, Wellness, Sporttherapie sowie Rehabilitation (REHA) für Schwetzingen und Umgebung einen Mehrwert liefern.

Mit über 180.000 Kunden ist die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier über die Grenzen der Metropolregion Rhein-Neckar für sein qualitativ hochwertiges und abwechslungsreiches Angebot mit den Marken Pfitzenmeier Premium Clubs & Resorts, VeniceBeach, FitBase, FitCamp und MediFit für Jeden bekannt und Marktführer. Auch die weltweit agierende Internationale Fitmess- und Ausbildungsakademie IFAA gehört zur Unternehmensgruppe und ist für den hohen Qualitätsstandard bei Pfitzenmeier mitverantwortlich.

Erst in der vergangenen Woche wurden die Verträge gezeichnet. Der Unterschrift gingen sehr gute Gespräche zwischen Werner Pfitzenmeier und Ulrich Staudt voraus. "Wir hatten bereits vor einigen Jahren einen ersten Kontakt und haben uns immer wieder einmal ausgetauscht, richtig konkret wurde es jedoch erst in den vergangenen drei Monaten", so Werner Pfitzenmeier.

"Es freut mich, dass wir durch die Eingliederung des via vital eine starke Marke für uns gewinnen konnten, die in den letzten Jahren für Schwetzingen und Umgebung einen großen Dienst im Bereich Sporttherapie, REHA und Fitness geleistet hat.", so Pfitzenmeier weiter.

Ulrich Staudt, der aktuelle Betreiber des via vital, freut sich über den Zusammenschluss: "20 Jahre via vital – das bedeutet 20 Jahre voller Begegnungen, Erfolgen, Herausforderungen und gemeinsamer Fitness-Momente. Ich bedanke mich bei allen, die mir in den letzten 20 Jahren mit Treue, Engagement und ihrer Energie diesen Ort zu etwas Besonderem gemacht haben." Seine Mitarbeiter sieht Staudt bei Pfitzenmeier gut aufgehoben: "Auch hier haben wir ein gutes Ergebnis erzielt – via vital firmiert weiterhin unter dem Namen und ist Teil der Unternehmensgruppe". Es läuft alles wie gewohnt weiter und man freut sich auf eine positive Weiterentwicklung und die Aufgaben für die Region hin zum 50-jährigen Jubiläum der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier in drei Jahren – das fundierte und gute Konzept des via vital wird nahtlos weitergeführt.