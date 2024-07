zg. Einheimische Freunde von Idylle und Natur, als auch Besucher der Stadt, werden diesen Freizeittipp sicherlich zu schätzen wissen. Wenn wir dem Weg auf Höhe des Schlosses ins Neckartal folgen, erreichen wir den Wolfsbrunnen in Heidelberg-Schlierbach. Auch schön ist eine Wanderung vom Königstuhl, vorbei am Felsenmeer, hinunter zum Wolfsbrunnen.

Hier entspringt der kleine Bach und bahnt sich, sanft plätschernd, seinen Weg durch das terrassierte Tal hinab zum Neckar. Der Kurfürst ließ hier 1550 ein, heute unter Denkmalschutz stehendes, Lust- und Jagdhaus nebst Wirtschaftsflächen errichten.

Heutigen Besuchern eröffnet sich somit ein gepflegtes Stück Kulturlandschaft, ergänzt durch ein Kleinod der Heidelberger Gastronomie. Das Anwesen wurde schon im frühen 19. Jahrhundert zu einem beliebten Ausflugsziel, weil man hier schon damals Ruhe, Idylle und eine freundliche Bewirtung vorfand.

Nachdem die gesamte Anlage 2015 frisch saniert und renoviert wieder eröffnet wurde, wird diese Tradition von Artus Zeller und seinem Team fortgesetzt.Sehr gefragt ist der Wolfsbrunnen seitdem bei Hochzeitspaaren und auch Firmenkunden, weil das historische Haupthaus durch einen 120 Personen fassenden Saal ergänzt wurde, in dem man diskret und privat feiern kann, man mitten in der Natur und doch nah an der Stadt ist.

Der Wirt des Restaurant Wolfsbrunnen setzt im Sommer auf seinen großzügigen Biergarten, wo es wechselnde Themenwochen gibt. Für Firmenfeiern erhöht sich dadurch die Kapazität auf 200 Personen.

Ab Mitte August stehen die Grillwochen an. Die maßgefertigten Holzkohlegrills und der Smoker lassen Gutes erahnen. Anschließend gibt es an den Sonntagen während den Volksfesttagen vom 18. bis 29. September bayrische Schmankerln und Weißwurstfrühstück.

In der Übergangs- und Winterzeit besticht die wirklich hervorragende und gehobene "süddeutsche Heimatküche" des Wirtes, der selbst in der Küche steht.

Alles in Allem kann man hier in gediegener Atmosphäre die Leichtigkeit des Seins spüren, was doch die Freizeitgestaltung ausmacht.

Außerdem veranstaltet die Trägergesellschaft des Anwesens ganzjährig ein umfangreiches Kulturprogramm, dessen Open Air Konzerte gerade wieder tausende Besucher begeistert haben. Ein Besuch hat also viele Reize.

www.restaurant-wolfsbrunnen.de