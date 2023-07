Rauenberg. (zg) Seit mittlerweile zwei Jahren ist die Steuerberatungsgesellschaft Repper Heinzmann PartG mbB mit ihrer Kanzlei in Rauenberg am Start. "Es war schon immer ein großer Wunsch von mir in meinem Heimatort mit einer Kanzlei vertreten zu sein", so Steuerberater Heiko Repper, einer der beiden Partner der Gesellschaft "und noch schöner ist es, wenn aus einem Wunsch Wirklichkeit geworden ist." Repper Heinzmann hat sich im Laufe der letzten beiden Jahre zu einem Beraterhaus mit dem Fokus auf Vermögensund Finanzplanung, Unternehmensnachfolge und Existenzgründungen entwickelt.

Selbstverständlich bieten die Steuer-Profis auch kompetente Unterstützung in Sachen privaten oder betrieblichen Steuererklärungen, Jahresabschlüssen beziehungsweise Finanz- und Lohnbuchhaltungen. Mit Heiko Repper, der die Prüfung zum zertifizierten Stiftungsberater der Deutschen Stiftungsakademie in Berlin erfolgreich abgelegt hat, ist ein ausgewiesener Spezialist für die Errichtung und Besteuerung von Stiftungen an Bord. "Wir werden unseren Weg des ganzheitlichen Problemlösers auch in Zukunft konsequent weiterverfolgen und sind aktuell auf der Suche nach einem Rechtsanwalt, der unser Team in Rauenberg ergänzt. Hier können wir optimale Arbeitsbedingungen bieten", stellt Heiko Repper die Weichen für die Zukunft.

In Punkto digitaler Transformation hat sich die Kanzlei schon heute auf die Anforderungen von morgen eingestellt. Bei aller Spezialisierung ist die persönliche Beziehung zu den Mandanten entscheidender Teil der Unternehmensphilosophie. "Gerade in den Jahren der Pandemie haben wir alle erlebt wie wichtig der persönliche Kontakt ist, wie entscheidend Vertrauen und Partnerschaft für uns und unsere Mandanten sind", so Heiko Repper.

Mehr Informationen zur Kanzlei und dem Leistungsspektrum von Repper Heinzmann PartG mbB finden Sie unter www.repper-heinzmann.de. Sehr gerne steht Ihnen Herr Repper auch telefonisch zur Verfügung (06222/94733-10).