Speyer. (zg) Die Frühlingsweinmesse "Wein am Dom" findet am 15. und 16. April in Speyer statt und verspricht auch im Jahr 2023 herausragende Weine von Top-Betrieben. Als BesucherIn haben Sie die Möglichkeit über 130 Weingüter kennenzulernen und fast 800 Weine zu verkosten. In fünf historischen Locations präsentieren sich die Weingüter und Genossenschaften und zeigen Ihnen nicht nur den neuen Jahrgang 2022, sondern auch tolle Frühlings-Begleiter oder passende Weine zum Pfälzer Spargel. Tickets für die Veranstaltung und alle weiteren Infos sind ab sofort unter www.wein-am-dom.de abrufbar. Das Tagesticket für Samstag kostet 35 Euro, das Tagesticket für Sonntag 30 Euro. Sparen können Wein-LiebhaberInnen beim Kauf eines 2-Tages-Tickets für 50 Euro.

BesucherInnen profitieren von einem neuen Veranstaltungskonzept, bei dem die Pfälzischen Weinhoheiten Winewalks über die Messe anbieten und zwei interessante Verkostungen stattfinden. Beim Workshop "Pfälzer Wein und Spargel" moderiert von Matthias F. Mangold (Chefredakteur Vinum Weinguide) erfahren Sie nicht nur viel Wissenswertes über das Pfälzer Gemüse, sondern auch alles zu den passenden Weinen.

Am Sonntagmorgen können Sie gemeinsam mit den Pfälzischen Weinhoheiten einen roya-len Sekt-Brunch genießen und tolle Schaumweine und ihre Kombinationsmöglichkeiten zu unterschiedlichsten Gerichten kennenlernen. Der Workshop "Pfälzer Wein und Spargel" sowie der royale Sektbrunch sind kostenpflichtig.

Die Veranstalter Pfalzwein und die Landwirtschaftskammer organisieren erstmals im Rahmen von "Wein am Dom" den Wettbewerb "Die besten Weine, Sekte und Seccos". Alle ausstellenden Betriebe haben die Möglichkeit in zehn Kategorien ihre Weine ins Rennen zu schicken. VerbraucherInnen können die Siegerweine auf der Messe verkosten. Ein Wochenende vollgepackt mit gutem Wein und guter Laune, dabei den Dom immer im Blick – verpassen Sie nicht die Frühlingsweinmesse "Wein am Dom" 2023!